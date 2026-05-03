ضبط شخص اعتدى على طفل بوحشية في التجمع

تحول مزاح عابر بين طفلين داخل كمبوند سكني شهير بالتجمع الأول إلى واقعة مؤسفة، بعدما أقدم أحد أولياء الأمور على الاعتداء على طفل بالضرب، في مشهد أثار غضب واستياء السكان، وانتهى بتدخل أمني سريع وضبط المتهم.





شهد كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول واقعة اعتداء على طفل، بعدما نشبت مشادة بسيطة بدأت بحسب رواية الأهالي على خلفية مزاح بين الطفل المجني عليه وأحد زملائه.

وتطورت الأحداث بشكل مفاجئ عندما تدخل والد الطفل الآخر، واعتدى على الطفل بالضرب، ما تسبب في إصابته واستدعى نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وسط حالة من الغضب بين سكان الكمبوند الذين استنكروا الواقعة، مؤكدين رفضهم لأي سلوك عنيف تجاه الأطفال.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من والد الطفل المجني عليه يفيد بتعرض نجله للاعتداء داخل الكمبوند، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والتحري تم تحديد هوية المتهم وضبطه خلال ساعات من تحرير المحضر رقم 9630 بقسم شرطة التجمع الأول.

وأعرب والد الطفل عن تقديره لسرعة استجابة رجال الأمن، مؤكدًا تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى تنال الواقعة ما تستحقه من محاسبة قانونية، خاصة مع ترديد بعض السكان شكاوى سابقة بشأن سلوكيات مماثلة منسوبة إلى المتهم تجاه أطفال داخل المنطقة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.