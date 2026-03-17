محافظ بني سويف يوجه وكيلة وزارة الإسكان الجديدة برفع كفاءة الأداء وإزالة المعوقات

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، الدكتورة منى الشاعر، وكيلة وزارة الإسكان الجديدة، حيث هنأها بتوليها مسئولية القطاع، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها، خلفًا للمهندس أحمد رمزي، وكيل وزارة الإسكان السابق.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ، وكيلة الوزارة بسرعة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لدفع معدلات الإنجاز، إلى جانب العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على أهمية رصد أية معوقات قد تواجه منظومة العمل داخل المديرية، والعمل على تذليلها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الجاري تنفيذها، والارتقاء بمستوى الأداء داخل القطاع.

من جانبها، أعربت وكيلة الوزارة عن تقديرها للمحافظ على دعمه وحرصه على التواصل المباشر، مؤكدة استمرار بذل جميع الجهود لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.