محافظ بني سويف يهنئ ابن المحافظة بلال سيف على فوزه بجائزة “دولة التلاوة”

هنأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ابن المحافظة القارئ الشاب بلال سيف على فوزه بلقب الموسم الأول من مسابقة “دولة التلاوة – ترتيل” التي تنظمها وزارة الأوقاف لاكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وذلك بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الرسمية بليلة القدر.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تهانيه للقارئ الشاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء بني سويف جميعًا، ويعكس ما تزخر به المحافظة من نماذج مشرفة في حفظ وتلاوة كتاب الله، مشيدًا بما يتمتع به الفائز من صوت مميز وأداء متقن يعكس عناية كبيرة بكتاب الله وإتقان تلاوته.

وأشار المحافظ إلى أن تكريم الرئيس للفائزين في مسابقات القرآن الكريم يعكس اهتمام الدولة بدعم حفظة القرآن وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم الدينية السمحة، وترسيخ مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم الاثنين احتفاءً بليلة القدر، بحضور كبار رجال الدولة وقيادات الوزارة وكبار العلماء والدعاة، حيث تضمن برنامج الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمات دعوية تناولت فضل ليلة القدر ومكانتها في الإسلام، إلى جانب تكريم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، وإعلان الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”.