الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشدد على الحملات اليومية للنظافة ومواجهة التعديات بالأراضي الزراعية

حملات رقابية ببني سويف
حملات رقابية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ حملاتها اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة بكافة القطاعات الخدمية.

وفي هذا السياق تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة  محمد بكري عدداً من الملفات الخدمية، حيث تم المرور على المركز التكنولوجي واللجان الفنية لمتابعة انتظام العمل وسير تقديم الخدمات للمواطنين، فيما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق منها المدخل البحري وشارع بورسعيد والطريق الدائري وكورنيش النيل وحي الزهور وشارع ترعة البوصة وجسر إسلام وطريق السادات وشارع أحمد عرابي وشارع 17 بمدينة بني سويف الجديدة، إلى جانب إصلاح عطل بأعمدة الإنارة بطريق إهناسيا/ بني سويف، في حين تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات بطريق مصرف المحيط ومدخل الوحدة المحلية بإبشنا وقرى باها وأبشنا، كما تمت متابعة إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقرية الحمرايا، وفي مجال مواجهة التعديات تم إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بلفيا وباها وإبشنا.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة  أحمد توفيق جهوده لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم عقد اللقاء المفتوح لبحث شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتكليف المختصين بفحصها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تمت متابعة توزيع أسطوانات البوتاجاز بقرى مركز إهناسيا لضمان وصولها للمواطنين بشكل منتظم، إلى جانب متابعة إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية والفرعية، حيث شملت الأعمال شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة المرور وفاطمة الزهراء والطريق السريع وطريق بني زايد وشارع بورسعيد وشارع عظيم الدولة، وتم رفع المخلفات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 78 طناً، كما تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحضور الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة حالات تعدمع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، تابعت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح انتظام العمل بمحطة مياه الفشن المرشحة بعد إعادة توصيل الكهرباء لها والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمة للمواطنين، كما تمت متابعة إصلاح عطل بشبكة مياه الشرب بقرية الحيبة بالتنسيق مع شركة المياه والمجالس القروية المعنية، والذي تسبب في ضعف وانقطاع المياه ببعض المناطق، حيث تم إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، وفي ملف التعديات تم إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بدائرة الوحدة المحلية بقرية دلهانس، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بطريق عزبة عبد اللطيف يوسف مع مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز مع نائبي المدينة ومدير التفتيش المالي والإداري أعمال إزالة السور القاطع لطريق سمسطا الشنطور بعد شكوى الأهالي من تسببه في إعاقة حركة السير، حيث تمت الإزالة، كما تم الاستجابة لشكوى أهالي قرية سمسطا الجديدة بشأن إعادة زرع عمودين إنارة، حيث تم التنسيق مع هندسة الكهرباء لإزالة أسباب الشكوى، ومن جانب آخر نفذ مجلس قروي مازورا حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا أسفرت عن ضبط 28 جوال زنة 50 كجم، من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية منها شارع التحرير قبلي وشارع المعهد الديني وشارع طراد النيل قبلي وشارع مكي وشارع عبد الوهاب ناجي وشارع 6 متر وشارع المواصلة وشارع مسجد الحسيني وشارع مدرسة السلام والمركز الطبي وعمائر السلخانة قبلي والشوارع الجانبية مع تفريغ الحاويات الثابتة، وخلال المرور على الطريق العام تم ضبط توك توك محمل بكمية من الألبان الفرز به شوائب وغير صالح للاستخدام الآدمي وتم التحفظ عليه، كما شهدت القرى التابعة أعمال نظافة ورفع تراكمات بمدخل قرية هلية ومنطقة المظلة على طريق هلية/ سمسطا، وتنفيذ أعمال تخفيض الإنارة بطريق مصرف المحيط وعزبة محبوب طبقاً للتوجيهات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى ري الأشجار بمدخل قرية هلية الشرقي والغربي للحفاظ على المظهر الجمالي، كما نفذت الوحدات القروية بقرى قمبش وطنسا وسدس حملات نظافة وتمهيد طرق، مع استمرار تنفيذ الإزالات ضمن الموجة 28 للتعديات بالتنسيق مع جهات الري والأملاك والطرق.


 

إغلاق عيادة «ندوش بيوتي كلينك» للتجميل

الصحة تغلق عيادة تجميل بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب

البابا تواضروس

لقاء يجمع خدام "لوجوس".. والبابا تواضروس يؤكد أهمية الهوية المصرية ودور الكنيسة

الدكتورة عبلة الالفي

الصحة : 21.3 مليون شاب مصري في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

