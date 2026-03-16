خط ساخن لتلقي شكاوى مخالفات سيارات الأجرة والسرفيس ببني سويف

تهيب محافظة بني سويف بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تتعلق بخدمات سيارات الأجرة والسرفيس وخطوط المراكز، وذلك عبر الرقم المخصص لتلقي الشكاوى: 01508800285، في إطار حرص المحافظة على ضبط منظومة المواقف والنقل، والتعامل السريع مع أية تجاوزات قد تحدث.

وأكدت المحافظة أن المواطن شريك أساسي في ضبط منظومة العمل، حيث يتم التعامل بشكل عاجل مع أية بلاغات أو شكاوى يتم تلقيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور والوحدات المحلية، تنفيذ حملات مكثفة بمواقف السيارات والشوارع الرئيسية، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة المحددة.

كما تشمل الحملات التفتيش على سيارات الأجرة والسرفيس للتأكد من وجود الملصق الرسمي الذي يوضح خط السير وتعريفة الركوب المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أية مخالفة يتم رصدها.

وأوضحت المحافظة أنه تم أيضًا إتاحة الباركود (QR Code) داخل عدد من المواقف، بما يتيح للمواطنين تسجيل الشكاوى والملاحظات بسهولة، لضمان سرعة التعامل معها من الجهات المختصة.

وجددت محافظة بني سويف تأكيدها على أن التعاون بين المواطن والأجهزة التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة النقل والمواقف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين



