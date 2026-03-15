الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نقيب أطباء بني سويف يبحث مع الصحفيين سبل تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

نقيب اطباء بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد الدكتور عماد البنا، نقيب أطباء بني سويف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، لقاءً صحفيًا موسعًا مع عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بالمحافظة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين نقابة الأطباء ووسائل الإعلام بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل محافظة بني سويف.

جاء هذا اللقاء على هامش حفل الإفطار السنوي الذي أقيم بمقر نادي أطباء بني سويف، في أجواء رمضانية اتسمت بالود والتقارب بين الحضور، وبمشاركة عدد من القيادات الطبية بالمحافظة، من بينهم الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، والدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، واللواء الدكتور صفوت عبد الغفار أمين عام النقابة.

كما شارك في الإفطار أعضاء مجلس النقابة الدكتور أحمد ناجي، والدكتور رمضان البكري، والدكتور عمرو نادي، والدكتور محمد رمضان، مسؤول الزمالة بمديرية الصحة، والدكتور محمد سيد شعبان، مدير الرعايات بمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور محمود سيد، مدير الطوارئ، وعدد كبير من أطباء المحافظة والإعلاميين.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بواقع القطاع الصحي في بني سويف، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية بالمحافظة، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتكامل بين المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ومستشفيات جامعة بني سويف وفرع التأمين الصحي، وكذلك أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.

كما تطرق الحضور إلى احتياجات المحافظة في ما يتعلق بزيادة أعداد أسرة العناية المركزة والرعاية المركزة، إلى جانب التوسع في حضانات الأطفال حديثي الولادة، نظرًا لأهمية هذه الخدمات الحيوية في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات، وتم كذلك استعراض نسب التنفيذ في عدد من مشروعات تطوير المستشفيات الجارية بالمحافظة، والجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية الصحية.

وناقش اللقاء أيضًا مدى جاهزية المنشآت الطبية بالمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى آليات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وسبل تنظيم تعاقدات التأمين الصحي مع مقدمي الخدمة من المراكز الطبية والمستشفيات المختلفة، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تم التطرق إلى بعض التخصصات الطبية التي تعاني من نقص في الكوادر، وعلى رأسها تخصص المخ والأعصاب، وضرورة العمل على توفير المزيد من الأطباء في هذه التخصصات الحيوية.

وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل بين الأطباء والإعلام والمجتمع، مشيدين بالجهود التي يبذلها مجلس نقابة أطباء بني سويف في تطوير مقر النقابة بكورنيش النيل ليصبح لائقًا بأطباء المحافظة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدكتور عماد البنا على هذه المبادرة الطيبة، ومتمنين دوام أجواء التعاون والتآلف بين جميع أبناء المحافظة.

