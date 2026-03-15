محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بمناسبة العيد القومي للمحافظة

قام اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء داخل حديقة الشلال بمدينة بنى سويف، في اطار احتفالات بني سويف، بالعيد القومي مارس 2026، وقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين،وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط رفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة التاريخية.

جاء ذلك بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، كامل على غطاس السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذيين من أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجالس القومية المتخصصة.

وعقب انتهاء المراسم، شاهد محافظ بني سويف ومرافقوه من القيادات، مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التعليم والشباب والرياضة والأزهر والجامعة ، وشملت أداء أغان وأناشيد وطنية، حيث شارك في الفعاليات :طلاب مدرسة ناصر الزراعية للتأسيس العسكري ، وكورال مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية، بجانب مشاركة في عناصر من كشافة مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية ، وطلاب مدرستي المنتزه الابتدائية والشهيد محمد أنور السادات الاعدادية بنين ، ومن الجامعة : شباب الجوالة وطلاب من أجل مصر ، ومجموعات القائد الكشفية والإرشادية".

وصافح محافظ بني سويف الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، ووجه لهم التهنئة بهذه المناسبة التاريخية التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء محافظة بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي " آنذاك".