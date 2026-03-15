روجا للحشيش والشادو بالتوك توك.. متهمان يواجهان المؤبد في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ترويج عدد من الأشخاص المواد المخدرة ببني سويف.



بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الفيوم، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، وبحوزتهما كمية من مخدري "الحشيش، والشادو، والبودر"، وسلاح أبيض.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.



عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.