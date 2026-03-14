بدون لوحات معدنية.. ضبط شخصين روجا للحشيش والشادو بالتوك توك في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ترويج عدد من الأشخاص المواد المخدرة ببني سويف.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الفيوم، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف، وبحوزتهما كمية من مخدري "الحشيش، والشادو، والبودر"، وسلاح أبيض.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم ضبط سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، حال شرائه المواد المخدرة منهما، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على الدراجة النارية ومركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية.