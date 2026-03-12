النيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام للمهندسين

تباشر النيابة الإدارية غدًا الجمعة الموافق الثالث عشر من مارس الجاري، الإشراف القضائي على جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام للمهندسين تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في “٣٤” مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى مباشرة الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية “٣٨٣” من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم “٣٥٩” من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على “٢٧” لجنة عامة، و”٣٠٣” لجنة فرعية.

ومن الجدير بالذكر أن نتائج الجولة الأولى لانتخاب النقيب العام قد أسفرت عن إعادة الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات وهم السيد المهندس هاني ضاحي، والمهندس محمد عبد الغني.

وتؤكد النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، على نحو يعكس وبجلاء الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.