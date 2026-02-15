رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، برئاسة المستشار عبد الراضي الكاشف، مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار خيري معوض مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار باهي الدين محمد علي مدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار كمال علي مدير المكتب الفني بالسويس، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، ولفيف من المستشارين قيادات الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، وأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب.

استهل الاجتماع بكلمة للمستشار خالد عرفة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب والتي تقدم فيها بخالص الشكر وعظيم التقدير لـ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتفضله بالحضور اليوم، وهو حضور كان له بالغ الأثر المعنوي في نفوس الحاضرين جميعًا، معرباً عن خالص شكره لدعمه الدائم والمستمر لمسيرة العمل القضائي بالمكتب، بما يعزز قيم الجدية والانضباط، ويرسخ معاني الإخلاص والتفاني في أداء الرسالة السامية التي تضلع بها النيابة الإدارية، كما توجه بوافر الامتنان والتقدير إلى المستشار عبد الراضي الكاشف مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، لقيادته الرشيدة والحكيمة للمكتب، ودعمه المتواصل لكافة القائمين على العمل، من الأعضاء، والجهاز الإداري، والعاملين بالخدمات المعاونة، وحرصه الدائم على ترسيخ بيئة عمل صحية يسودها التعاون وروح الفريق، وهو ما كان له بالغ الأثر في دفع عجلة العمل قدمًا بروح من الجدية والإخلاص والمحبة، متعهدًا على الإستمرار في بذل أقصى درجات الجهد، والعمل، لتحقيق العدالة الناجزة.

وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي الكاشف مدير المكتب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور الكريم معرباً عن خالص شكره وتقديره للمستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، لما يقدمه من دعمٍ مستمر وتوجيهاتٍ دائمة كان لها بالغ الأثر فيما حققه المكتب من إنجازات ملموسة وما كان له من أثر طيب أدى إلى تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%، كما خص بالشكر المستشار حافظ عباس، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيسي الهيئة السابقين؛ لدعمهما المتواصل للمكتب منذ نشأته، كما وجه خالص الشكر والتقدير والعرفان للمستشارين وكلاء وأعضاء المكتب، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة أسهمت في تحقيق نتائج متميزة جسّدت أسمى معاني الانتماء وتحمل المسؤولية، وعكست ما تتحلى به النيابة الإدارية من التزام راسخ بقيم العدالة وإعلاء سيادة القانون، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وإخلاص الجميع في أداء رسالتهم السامية، متمنيًا لهم دوام الترقي والتوفيق.

وألقى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب تحت رئاسة المستشار عبد الراضي الكاشف، لما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب أسهم في دعم مسيرة العمل وما ترتب عليه من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% للعام الثالث على التوالي، الأمر الذي يعكس روح المسؤولية والانتماء، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، في سبيل أداء رسالتهم السامية لتحقيق العدالة الناجزة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز ما تحقق من إنجازات منذ مباشرة المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب لاختصاصاته، وتحقيقه نسبة إنجاز بلغت 100% منذ نشأته عام 2023 حتى نهاية العام الماضي 2025.

وفي الختام ، قام المستشار عبد الراضي الكاشف مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإهداء المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع المكتب التذكاري، وعقب ذلك أهدى المستشارين أعضاء المكتب، الدروع التذكارية وشهادات التقدير؛ لما بذلوه من جهد طوال العام القضائي الماضي.