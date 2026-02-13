النيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس المحامين

تباشر النيابة الإدارية غدًا السبت الموافق ١٤ فبراير الجاري، الإشراف القضائي على جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية التي تشمل نقابات جنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للإشراف القضائي على انتخابات مجالس إدارة نقابات المحامين الفرعية

يتولى الإشراف القضائي 70 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية يعاونهم "١٢٥" من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على "٥٥" لجنة فرعية، وثلاثة لجان عامة بواقع لجنة لكل نقابة فرعية من النقابات التي يجري فيها إعادة الانتخابات.