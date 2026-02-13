فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي تفاصيل قضية الاتجار بالبشر الكبرى، مؤكّدًا أنها تجاوزت كونها مجرد حادثة اعتداء عابرة، لتصبح نموذجًا صادمًا لاستغلال النفوذ المالي والاجتماعي تحت ستار العمل الخيري.

إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني

وأوضح عبد الراضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن المتهم، البالغ من العمر 54 عامًا وصاحب إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، استغل خبرته في "صناعة الصورة البراقة" لإخفاء كواليس مظلمة، مستخدمًا أساليب ممنهجة للسيطرة على الأطفال والشباب داخل الدار.

الترهيب المباشر

وأشار إلى أن أسلوب المتهم لم يعتمد على الترهيب المباشر، بل على الإغراق في الرفاهية، من خلال تقديم أحدث الهواتف المحمولة، وتوفير وجبات يومية من أفخم المطاعم، في محاولة لصنع سياج من الصمت وربط الضحايا بحياة مادية زائفة.

دفع مصروفات دراسية باهظة

وأضاف عبد الراضي أن الأمر وصل إلى دفع مصروفات دراسية باهظة في جامعات خاصة، وتوفير سيارات فارهة مع سائقين، بل واستخراج جوازات سفر وأخذ الضحايا في رحلات خارجية إلى إحدى الدول العربية، ليصنع بذلك شبكة متكاملة من السيطرة والوهم.

واختتم عبد الراضي تصريحاته بالإشارة إلى أن كل هذه التحصينات انهارت أمام دليل مادي حاسم، تمثل في مقطع فيديو مدته 33 ثانية، كشف الوجه الحقيقي لرجل الأعمال والمحسن المزعوم.