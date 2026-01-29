قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا
مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنا خلال 2025
إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تنظم لقاءا لتوعية المعلمين بمكافحة الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنظيم لقاء توعوي لمعلمي وموجهي التربية الفنية عن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر.


وفي هذا الإطار ، وجهت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على ضرورة إبلاغ موجهي و معلمي التربية الفنية بالمديريات بعقد اللقاء التوعوي عن منع ومكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، يوم الاربعاء الموافق 4 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم بثه من خلال شبكة الفيديو كونفرانس ، وذلك في محافظات البحيرة - الدقهلية - الغربية - أسيوط - الفيوم - كفر الشيخ -الشرقية - المنوفية - القليوبية - الاسكندرية - المنيا - الأقصر.

وعلى جانب آخر ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2026 بسرعة تسجيل بياناتهم على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 

  • ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

 https://moe-register.emis.gov.eg/

  • سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.
  • في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.
  • تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.
  • يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.
  • يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.
  • في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.
  • في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.
  • يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.
ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ياميش رمضان

قائمة أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

رئيس شعبة الذهب

رئيس شعبة الذهب: نمو الطلب العالمي 84% يدعم استمرار الصعود خلال 2026

السلع التموينية

التموين تطلق 146 شادرًا لطرح السلع وياميش رمضان بتخفيضات 25%

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

