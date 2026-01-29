التعليم تنظم لقاءا لتوعية المعلمين بمكافحة الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنظيم لقاء توعوي لمعلمي وموجهي التربية الفنية عن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر.



وفي هذا الإطار ، وجهت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على ضرورة إبلاغ موجهي و معلمي التربية الفنية بالمديريات بعقد اللقاء التوعوي عن منع ومكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، يوم الاربعاء الموافق 4 فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم بثه من خلال شبكة الفيديو كونفرانس ، وذلك في محافظات البحيرة - الدقهلية - الغربية - أسيوط - الفيوم - كفر الشيخ -الشرقية - المنوفية - القليوبية - الاسكندرية - المنيا - الأقصر.

وعلى جانب آخر ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2026 بسرعة تسجيل بياناتهم على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

