أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء العرب.. وليس كل ما يحدث بين الدول يُعلن

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة المصرية لا تتأخر لحظة عن تقديم الدعم للأشقاء في الوطن العربي، مشددًا على أن تحركات مصر تجاه القضايا العربية تنطلق من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في المنطقة.



العلاقات الأخوية بين الدول

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على التواصل والتنسيق مع قادة الدول العربية، في إطار دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات الأخوية بين الدول.



وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مؤكدًا أن مصر أعلنت استعدادها لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

قنوات دبلوماسية عديدة

وأوضح موسى ، أن ما يجري من اتصالات وتحركات بين الدول لا يظهر كله على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن العلاقات بين الدول تُدار عبر قنوات دبلوماسية عديدة، وليس من الضروري الإعلان عن كل اتصال أو تحرك يتم بين القيادات السياسية.

وأضاف أن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل خلف الكواليس من أجل دعم الاستقرار في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بشكل مستمر للحفاظ على أمن واستقرار الأشقاء وتعزيز التضامن العربي.