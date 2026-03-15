أحمد موسى: تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ..غدا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تسليم جوائز لـ 10 فائزين في مسابقة برنامج " نورانيات قرآنية في حلقة غد الأحد.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مسابقة نورانيات قرآنية مستمرة حتى آخر يوم في شهر رمضان ومازال متبقي 30 فائز معنا ".

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الـ24 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

وجاء السؤال كالآتي:

آية في الجزء 25 تبين مكانة المرأة والبنات وعدم جواز الاعتداء عليها وأنها هينة لينة مع أبيها ؟

الآية 42 سـورة الشورى.

الآية 18 سـورة الزخرف.

الآية 54 سـورة الدخان.

الآية 21 سـورة الجاثية.

