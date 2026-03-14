أحمد موسى: فاتورة الكهرباء ترتفع 4 أضعاف السعر الحالي في هذه الحالة

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي قدم شرح بسيط وسهل لأسباب رفع أسعار البنزين مؤخرا ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس أكد ان مصر تستهلك منتجات بترولية بـ 20 مليار دولار في السنة ، ومحطات الكهرباء تستهلك منتجات بترولية بكميات كبيرة تقدر بـ 600 مليار جنيه ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي اكد أنه لو تم تحميل القيمة الحقيقية لفاتورة الكهرباء سوف ترتفع أسعار الكهرباء 4 أضعاف "، مضيفا:" الدولة وعدت بعدم تخفيف الاحمال وأي إجراءات يتم اتخاذها هي إجراءات صعبة لتفادي خيارات أشد قسوة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد أن مصر فقدت إيرادات كبيرة من قناة السوس بقيمة 10 مليار دولار بسبب التداعيات المتواجدة بالمنطقة ".

