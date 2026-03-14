أحمد موسي: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا في تقوية الدور الأمني لمصر داخلياً وخارجياً

وجه الإعلامي أحمد موسي رسالة شكر وتحية للشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الأحداث التي تمر بها المنطقة.

وقال موسي عبر حديثة في لايف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" كل الشكر للشعب المصري والجيش الوطني والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يري المشهد منذ عام 2013".

وأكد موسي علي دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقوية ودعم الشرطة المصرية، حتي أصبح لدي مصر أمن داخلي وخارجي شديد قادر علي مواجهة الصعاب.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن قرارات جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من بينها إجراءات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح موسى، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية، أن الإعلان عن هذه القرارات قد يتم اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى أنها تتضمن أخبارًا وصفها بالإيجابية للمواطنين، تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين قيمة المعاشات، بالإضافة إلى زيادات في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة للمواطنين، متوقعًا الإعلان عنها خلال وقت قريب.