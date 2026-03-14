أحمد موسى: إيران دي عدو زي إسرائيل لأنها بتضرب الدول العربية

علق الإعلامي أحمد موسى على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"السعودية والبحرين والإمارات وقطر يعني مصر وأي اعتداء عليهم هو اعتداء علينا ولا نقف في صف من يعادينا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :"كلنا ضد العدوان على الأشقاء العرب"، مضيفا:" إيران دي عدو زي إسرائيل لأنها بتضرب الدول العربية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"منذ بداية الحرب وحتى الآن هناك دعم مصري واضح للدول العربية ولازم ناخد بالنا من محاولات إحداث الوقيعة مع الأشقاء العرب ".

