مصر لن تتخلى عن أشقائها.. أحمد موسى: نحتاج جيشا عربيا قادرا على الدفاع عن بلادنا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان العدوان الإيراني على الدول الشقيقة، خاصة أن تلك الدول لم تؤيد هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر تعمل حاليًا على وقف الحرب والعدوان فورًا من خلال جهودها المستمرة في المسار التفاوضي



وأشار موسى، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن الأشقاء العرب منذ بدء العدوان الإيراني، مشددًا على أن الدعم المصري لجميع الدول العربية مستمر بلا توقف.

وأوضح موسى أن أي دولة تدخل في الحرب تعلم جيدًا حجم الدمار الذي سيطالها سواء كانت رابحة أو خاسرة، مشيرًا إلى أن مصر لن تنسى وقفة الأشقاء العرب خلال فوضى 2011، من خلال القرارات والبيانات والدعم المستمر الذي قدموه.

وأضاف أن حلف الناتو، بعد الحرب العالمية الثانية، يقف دائمًا للدفاع عن أي دولة ضمن التحالف حال تعرضها لاعتداء، مؤكداً على ضرورة وجود جيش عربي قادر على الدفاع عن البلدان العربية في ظل استمرار الأطماع الإقليمية.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن حدود مصر مؤمنة بفضل الله ثم جيشها القوي، وأن الرئيس السيسي أكد في كلمته بأكاديمية الشرطة أن مصر لا تهدد أي دولة، لكنها دائمًا جاهزة للدفاع عن نفسها وشقيقاتها العربيات.