الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحرب في المنطقة ما زالت مستمرة، في ظل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ووقف العمليات العسكرية. وأشار إلى وجود جهود دولية تهدف إلى وقف الحرب الأمريكية ضد إيران، إلى جانب السعي لوقف أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن مصر تبذل جهودًا سياسية ودبلوماسية كبيرة من أجل وقف الحرب ومنع اتساع نطاق الصراع، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك على عدة مسارات لدعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف أن استمرار الحرب ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة. كما اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هناك أهمية لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على المنطقة والعالم بأسره.

ووجه أحمد موسى رسالة للمصريين قائلا “الأزمة مؤقتة وأنا عارف أن الشعب زعلان من الأسعار، ولكن الحكومة قد تخفض أسعار البنزين التي رفعتها مؤخرا بعد إنتهاء الأزمة”.