حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمود محسن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحرب في المنطقة ما زالت مستمرة، في ظل تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ووقف العمليات العسكرية. وأشار إلى وجود جهود دولية تهدف إلى وقف الحرب الأمريكية ضد إيران، إلى جانب السعي لوقف أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن مصر تبذل جهودًا سياسية ودبلوماسية كبيرة من أجل وقف الحرب ومنع اتساع نطاق الصراع، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك على عدة مسارات لدعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف أن استمرار الحرب ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة. كما اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هناك أهمية لتكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، لتجنب المزيد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على المنطقة والعالم بأسره.

ووجه أحمد موسى رسالة للمصريين قائلا “الأزمة مؤقتة وأنا عارف أن الشعب زعلان من الأسعار، ولكن الحكومة قد تخفض أسعار البنزين التي رفعتها مؤخرا بعد إنتهاء الأزمة”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

