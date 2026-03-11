أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله

أعرب الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي عن حزنه الشديد لما يحدث في لبنان بعد الهجوم الصهيوني عليه بسبب حزب الله.



وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏لبنان يا لبنان

‏نتمنى السلامة للشعب اللبنانى فيما يتعرض له من عدوان صهيونى مجرم تسبب فى نزوح ٧٥٠ ألفا .

‏

اللبنانيون يدفعون ثمن جرائم ميليشيا حزب الله الذى يطلق صواريخ فشنك على إسرائيل لمساندة النظام الإيرانى، صواريخ بلا قيمة وبلا تأثير ويكون الرد الصهيونى بتدمير المنازل والبنية التحتية وخروج السكان من منازلهم، هذه نتائج وجود الميليشيات والسلاح مع عناصر لا تراعى مصالح وطنها بل تعمل لحساب إيران.

‏كل التحية للشعب اللبنانى ولقيادته وحكومته الوطنية.



بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة ثانية من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران، كما تشن غارات على ضاحية من ضواحي بيروت في لبنان.

وفي موجة سابقة يوم الثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على طهران ومدينة تبريز في إيران، مستهدفةً "مراكز قيادة مركزية تتمركز فيها عناصر تابعة للنظام الإيراني ".

وفي الموجة الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا ومجمعًا كبيرًا في تبريز تابعًا لقوات الباسيج الإيرانية.

وفي معرض حديثه عن الموجة الأولى من الغارات، قال الجيش الإسرائيلي: "تهدف الغارات المنجزة (في إيران) إلى زيادة الضرر الذي يلحق بالقدرات الأساسية والبنى العملياتية الرئيسية للنظام الإيراني ".