بلقيس: قلبي يؤلمني لما يحدث في لبنان والخليج

أعربت الفنانة بلقيس عن حزنها الشديد لما يحدث في لبنان وعدد من دول الخليج العربي

وكتبت بلقيس عبر حسابها الشخصي اكس :"

‏قلبي يؤلمني لما يحدث في ⁧‫#لبنان‬⁩ ❤️ بلد جميل ناسه اجمل ومعطائين وأهل كرم وضيافة وحسن معشر.. أتمنى لهم السلام والهدوء وأتمنى لي و لأهلي جميعا وأبناءنا في ⁧‫#الخليج_العربي‬⁩ والوطن العربي برمته السلام وأياما اجمل.. الرحمة على جميع الشهداء وأسألك اللهم خير القادم والمستقبل،، اللهم فرحة تملأ القلوب وأيامًا كلها عيد 🙏🏼 ⁧‫#بلقيس‬⁩



بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، موجة ثانية من الغارات على العاصمة الإيرانية طهران، كما تشن غارات على ضاحية من ضواحي بيروت في لبنان.

وفي موجة سابقة يوم الثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على طهران ومدينة تبريز في إيران، مستهدفةً "مراكز قيادة مركزية تتمركز فيها عناصر تابعة للنظام الإيراني ".

وفي الموجة الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا ومجمعًا كبيرًا في تبريز تابعًا لقوات الباسيج الإيرانية.

وفي معرض حديثه عن الموجة الأولى من الغارات، قال الجيش الإسرائيلي: "تهدف الغارات المنجزة (في إيران) إلى زيادة الضرر الذي يلحق بالقدرات الأساسية والبنى العملياتية الرئيسية للنظام الإيراني ".