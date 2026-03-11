إصابة 2557 إسرائيليا ونقلهم إلى المستشفيات منذ بداية الحرب الإيرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الصحة الإسرائيلية، بإصابة 2557 إسرائيليا ونقلهم إلى المستشفيات منذ بداية الحرب.

وحذرت صحيفة فاينانشيال تايمز في افتتاحيتها اليوم الأربعاء من أن استمرار الحرب على إيران قد يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر، بما يحمله ذلك من تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.

ورأت الصحيفة أن تصاعد الصراع قد ينعكس سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قد يعرض الحزب الجمهوري لضغوط كبيرة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتابعت الصحيفة، خروج واشنطن من حرب على إيران "لن يكون يسيرا" مثلما تعتقد، وتوقعت أن تفاقم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران من "اضطرابات الأسواق".

وتقول الصحيفة، كانت أسواق النفط قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في بداية الحرب على إيران.

وحول تعاملات أسواق النفط أمس الأول / الاثنين / الذي قفزت خلاله الأسعار لمستويات عالية ، قالت صحيفة فايننشيال تايمز ,كان مختلفا فقد اختل التوازن الطبيعي بين المشترين والبائعين في بعض الأحيان.

فمع ارتفاع الأسعار، سارع المشترون إلى تأمين الإمدادات بأسعار أعلى. ومع ذلك، لم يكن سوى عدد قليل من المتداولين مستعدا للدخول في السوق بسبب حالة عدم اليقين.

ثم انقلب السوق رأسا على عقب مع تصفية المتداولين المضاربين لمراكزهم.

وتابعت وسط هذه الفوضى، بدأ المتداولون بالانسحاب من السوق، وخفضوا حجم صفقاتهم مع تزايد حالة عدم اليقين.

وقالت: "انخفضت أحجام التداول بشكل حاد وشهد السوق العديد من الانهيارات".