قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة 2557 إسرائيليا ونقلهم إلى المستشفيات منذ بداية الحرب الإيرانية

إصابة 2557 إسرائيليا
إصابة 2557 إسرائيليا
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الصحة الإسرائيلية، بإصابة 2557 إسرائيليا ونقلهم إلى المستشفيات منذ بداية الحرب.

وحذرت صحيفة فاينانشيال تايمز في افتتاحيتها اليوم الأربعاء من أن استمرار الحرب على إيران قد يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر، بما يحمله ذلك من تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.

ورأت الصحيفة أن تصاعد الصراع قد ينعكس سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قد يعرض الحزب الجمهوري لضغوط كبيرة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتابعت الصحيفة، خروج واشنطن من حرب على إيران "لن يكون يسيرا" مثلما تعتقد، وتوقعت أن تفاقم الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران من "اضطرابات الأسواق".

وتقول الصحيفة، كانت أسواق النفط قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في بداية الحرب على إيران.

وحول تعاملات أسواق النفط أمس الأول / الاثنين / الذي قفزت خلاله الأسعار لمستويات عالية ، قالت صحيفة فايننشيال تايمز ,كان مختلفا فقد اختل التوازن الطبيعي بين المشترين والبائعين في بعض الأحيان.

فمع ارتفاع الأسعار، سارع المشترون إلى تأمين الإمدادات بأسعار أعلى. ومع ذلك، لم يكن سوى عدد قليل من المتداولين مستعدا للدخول في السوق بسبب حالة عدم اليقين.

ثم انقلب السوق رأسا على عقب مع تصفية المتداولين المضاربين لمراكزهم.

وتابعت وسط هذه الفوضى، بدأ المتداولون بالانسحاب من السوق، وخفضوا حجم صفقاتهم مع تزايد حالة عدم اليقين.

وقالت: "انخفضت أحجام التداول بشكل حاد وشهد السوق العديد من الانهيارات".

الصحة الإسرائيلية الصحة القاهرة الإخبارية المستشفيات إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل: 2.3 مليون جنيه لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة

مايا مرسي

للاطمئنان على توفر الخدمات.. وزيرة التضامن تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد