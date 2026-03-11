قبل إطلاقه بأيام .. تسريبات تقلب الموازين حول هونر Magic V6

كشفت شركة Honor النقاب عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V6 . ويبدو أن الشركة تُحضّر الآن لشيء مختلف تماماً، وهو حاسوب محمول للألعاب.

وفقًا لمنشور من موقع Digital Chat Station الصيني المتخصص في تسريب المعلومات التقنية ، فإن جهاز الألعاب يعمل بمعالج Intel Core i7-14650HX ووحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 5060.

يدّعي المُسرّب أنه اختبر الحاسوب المحمول لفترة وجيزة، ويقول إن مراوح التبريد كانت تعمل بكامل طاقتها أثناء الاستخدام. ورغم أن هذه المعلومة لا تكشف الكثير عن الأداء المستدام حتى الآن، إلا أنها تشير إلى أن المكونات الداخلية مصممة لتحمل أعباء عمل ثقيلة.

جهاز ألعاب هاتف Honor WIN 2

على الجانب الآخر يأتي الحاسوب مزود بحوالي 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 وخيارات تخزين إما 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت SSD.

ومن المثير للاهتمام أن المدون اقترح أيضاً اسماً محتملاً للجهاز: "WIN Gaming Laptop". ويبدو أن الاسم يربط الكمبيوتر المحمول بسلسلة هواتف "WIN" الذكية من Honor؛ ومع ذلك، فمن المؤكد أنه ليس الاسم التسويقي.

يشير التسريب أيضاً إلى هاتف ذكي جديد. ويُقال إن هاتف Honor WIN 2 من الجيل التالي يخضع حالياً لاختبارات القوالب، وهي عملية تجري عادةً خلال المراحل الأولى من تطوير الأجهزة. ويزعم المُسرِّب أن كلاً من التكوين الأساسي والمكونات الطرفية قيد اللمسات الأخيرة.

ميزات هاتف Honor WIN 2

لم تؤكد شركة Honor أيًا من هذه المعلومات رسميًا حتى الآن، لكنها لمّحت سابقًا إلى قرب طرح حاسوب محمول للألعاب. ففي ديسمبر الماضي، صرّح تشو تشنكاي، المدير العام لمنتجات الحواسيب الشخصية في شركة Honor Terminal، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن حاسوبًا محمولًا جديدًا للألعاب بات قريبًا من الإطلاق.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، وخلال فعالية لإطلاق منتج جديد، أكدت شركة هونر مجدداً أن الجهاز سيصل خلال هذا العام. كما ذكرت الشركة أن هذا الحاسوب المحمول سيكون الجهاز المخصص لرابطة دلتا فورس للمحترفين.