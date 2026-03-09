بسعر لن تصدقه وميزات لم يسبق لها مثيل إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق2026

بدأت التسريبات تكشف عن بعض ملامح جهاز هواوي ميت بوك نيو ، وتشير أحدثها إلى أن سعر هذا الجهاز سيكون على الأرجح أقل من سعر جهاز آبل. فبينما يتميز جهاز آبل بسعره المناسب، قد يكون جهاز ميت بوك من هواوي أرخص بكثير.

جهاز هواوي ميت بوك 14

كشف المسرب على موقع ويبو @SuperDimensional أن هواوي قد تُصدر جهازين كمبيوتر يعملان بنظام HarmonyOS في النصف الأول من هذا العام، مع تغييرات كبيرة في الاسم.

على سبيل المثال، يمكن تسمية جهاز هواوي ميت بوك 14 ببساطة "ميت بوك"، دون ذكر حجم الشاشة في الاسم. ومن المرجح أن يبلغ سعره حوالي 5000 يوان أو أكثر.

من جهة أخرى، هناك جهاز هواوي ميت بوك نيو جديد قيد التطوير، والذي قد يكون أرخص من جهاز أبل نيو بي سي. وقد يصل سعره إلى حوالي 4000 يوان.

جهاز هواوي ميت بوك 14

سعر جهاز Apple MacBook Neo

تشير المعلومات إلى أن سعر جهاز Apple MacBook Neo يبلغ 4599 يوانًا، وقد ظهر لأول مرة كأرخص جهاز MacBook في السوق على الإطلاق. ولكن يبدو أن هواوي في طريقها لانتزاع لقب "الحاسوب الشخصي ذي السعر المعقول" من منافستها في الأيام القادمة.

إضافةً إلى ذلك، ستُقدم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ترقياتٍ أكثر أهمية من شركة آبل، حيث ستُزوّد ​​حاسوبها المحمول NEO بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 24 جيجابايت وخيار تخزين يصل إلى 1 تيرابايت. مع ذلك، يبقى نوع المعالج غامضًا في الوقت الحالي، إذ لا تزال الشركة تتساءل عمّا إذا كانت ستستخدم معالجًا مُستخدمًا في الهواتف الرائدة أم ستكتفي بمعالجات سلسلة X90 نفسها.

لم تُعلن هواوي بعد عن تفاصيل منتجاتها القادمة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لذا لا تزال دقة هذه المعلومات موضع شك. إذا كان الجدول الزمني للإطلاق صحيحًا، فقد نحصل قريبًا على مزيد من المعلومات حول جهاز "MateBook Neo" الجديد.