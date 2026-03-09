قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
بسعر لن تصدقه وميزات لم يسبق لها مثيل إليك أفضل كمبيوتر محمول في الأسواق2026

سعر جهاز Apple MacBook Neo
سعر جهاز Apple MacBook Neo
لمياء الياسين

بدأت التسريبات تكشف عن بعض ملامح جهاز هواوي ميت بوك نيو ، وتشير أحدثها إلى أن سعر هذا الجهاز سيكون على الأرجح أقل من سعر جهاز آبل. فبينما يتميز جهاز آبل بسعره المناسب، قد يكون جهاز ميت بوك من هواوي أرخص بكثير.

جهاز هواوي ميت بوك 14

كشف المسرب على موقع ويبو @SuperDimensional أن هواوي قد تُصدر جهازين كمبيوتر يعملان بنظام HarmonyOS في النصف الأول من هذا العام، مع تغييرات كبيرة في الاسم.

على سبيل المثال، يمكن تسمية جهاز هواوي ميت بوك 14 ببساطة "ميت بوك"، دون ذكر حجم الشاشة في الاسم. ومن المرجح أن يبلغ سعره حوالي 5000 يوان أو أكثر.

من جهة أخرى، هناك جهاز هواوي ميت بوك نيو جديد قيد التطوير، والذي قد يكون أرخص من جهاز أبل نيو بي سي. وقد يصل سعره إلى حوالي 4000 يوان.

جهاز هواوي ميت بوك 14

 سعر جهاز Apple MacBook Neo 

تشير المعلومات إلى أن سعر جهاز Apple MacBook Neo يبلغ 4599 يوانًا، وقد ظهر لأول مرة كأرخص جهاز MacBook في السوق على الإطلاق. ولكن يبدو أن هواوي في طريقها لانتزاع لقب "الحاسوب الشخصي ذي السعر المعقول" من منافستها في الأيام القادمة.

إضافةً إلى ذلك، ستُقدم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ترقياتٍ أكثر أهمية من شركة آبل، حيث ستُزوّد ​​حاسوبها المحمول NEO بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 24 جيجابايت وخيار تخزين يصل إلى 1 تيرابايت. مع ذلك، يبقى نوع المعالج غامضًا في الوقت الحالي، إذ لا تزال الشركة تتساءل عمّا إذا كانت ستستخدم معالجًا مُستخدمًا في الهواتف الرائدة أم ستكتفي بمعالجات سلسلة X90 نفسها.

لم تُعلن هواوي بعد عن تفاصيل منتجاتها القادمة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، لذا لا تزال دقة هذه المعلومات موضع شك. إذا كان الجدول الزمني للإطلاق صحيحًا، فقد نحصل قريبًا على مزيد من المعلومات حول جهاز "MateBook Neo" الجديد.

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

