هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. إليك مواصفاتها

زعمت تقارير متعددة أن شركة هواوي ستُعلن عن سلسلة هواتف Mate 80 وهاتف Mate X7 القابل للطي هذا الشهر (نوفمبر) في الصين.

ويُقال أيضًا إن الشركة قد تُطلق سلسلة هواتف Nova 15 في ديسمبر في الصين. إلا أن تحديثًا جديدًا يُشير إلى أن الشركة لن تُطلق سلسلة هواتف Nova 15 هذا العام.

سلسلة Huawei Nova 15

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات فإن سلسلة هواتف هواوي Mate القادمة، والتي تشمل سلسلة Mate 80 وهاتف Mate X7 القابل للطي، تعد جاهزة للإطلاق ومن غير المرجح إطلاق سلسلة Nova 15 في ديسمبر.



يشير هذا الجدول الزمني المُعدّل إلى أن الشركة تُعطي الأولوية للموارد لضمان طاقة إنتاجية كافية ودعم ترويجي لسلسلة Mate، التي تُعدّ خط إنتاجها الرئيسي الفاخر.

ويُحتمل أيضًا أن يكون تأخير إطلاق Nova مُتأثرًا بتعديلات في سلسلة التوريد وتحسين جدولة المنتجات بشكل عام.

وفقًا للتقارير، ستتضمن سلسلة هواتف نوفا 15 عدة طُرز، بما في ذلك هاتف نوفا 15 ألترا، وهو الطراز الأفضل في فئته. وكشفت التقارير أن الجهاز سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر كبير بقياس 1/1.3 بوصة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر متعدد الأطياف مخصص.

هواوي نوفا 14 ألترا



من المتوقع أن يأتي هاتف نوفا 15 ألترا مزودًا بمعالج كيرين ونظام تشغيل هارموني 6. وقد يُزوَّد ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مزودًا بميزات أخرى مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإطار معدني متوسط، وهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP68/69.

وإلى جانب طراز Ultra، من المتوقع أيضًا أن يتضمن التشكيلة Huawei Nova 15 وNova 15 Pro.