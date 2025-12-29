قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
ريهام قدري

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبحث كثير من ربات البيوت عن أفكار جديدة وغير تقليدية لتقديم سفرة مميزة تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير. 

ونستعرض 5 وصفات مختلفة تناسب سهرة رأس السنة وتلبي جميع الأذواق.
 

 1- البيتزا المنزلية.. الاختيار الاسهل 


تعد البيتزا من الأكلات الأساسية على مائدة الاحتفالات، خاصة مع الأطفال. 

يمكن تحضيرها في المنزل بعجينة سهلة وحشوات متنوعة مثل الموزاريلا والخضروات أو الفراخ واللحوم، مع إمكانية تقديمها بحجم ميني لسهولة التقديم.
 

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

 2- صدور فراخ بصوص الكريمة والمشروم

بيكاتا مشروم مع أرز بالجزر والبسلة”


وصفة أنيقة وسهلة تناسب العزومات، تعتمد على تشويح صدور الفراخ ثم طهيها في صوص كريمي غني بالمشروم والتوابل، وتُقدم بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة.
 

 3- لفائف التورتيلا المحشوة


من الوصفات السريعة والمناسبة للسهرات، حيث يتم حشو التورتيلا بالفراخ أو اللحم المفروم والخضروات، ثم لفها وتقطيعها حلقات صغيرة، ما يجعلها مثالية للتقديم كـ finger food.
 

 4- مكرونة بالوايت صوص والجمبري

مكرونة وايت صوص بالجمبري


للباحثين عن وصفة مختلفة وفاخرة، تعتبر المكرونة بالوايت صوص والجمبري اختيارًا مميزًا، حيث تجمع بين الطعم الغني وسرعة التحضير، ويمكن تزيينها بالجبن المبشور والبقدونس.
 

 5- سلطة رأس السنة بالألوان


لا تكتمل السفرة بدون طبق خفيف، وتعد سلطة الخضروات بالألوان مع صوص الليمون أو الرانش إضافة صحية ومناسبة، خاصة بعد الأكلات الدسمة.
 

  لنجاح سفرة رأس السنة
تنويع الأكلات بين المخبوزات، اللحوم، والأطباق الخفيفة يساعد على إرضاء جميع الأذواق، مع الاهتمام بالتقديم والشكل النهائي للأطباق.

سفرة رأس السنة السفرة وصفات رأس السنة اكلات لرأس السنة بيتزا مكرونة وايت صوص

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

اجازات 2026 الرسمية

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

البابا لاون

البابا لاون: العائلة المسيحية مدرسة للحب وحصن للقيم الإنسانية في عالم مضطرب

الأخت ماري سعاد عبد الملاك

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعي انتقال الأخت ماري سعاد عبد الملاك

جولة تفقدية لرئيس صرف إسكندرية أثناء الأمطار

بعد سقوط الأمطار.. جولة تفقدية لرئيس صرف الإسكندرية

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

