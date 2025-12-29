أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبحث كثير من ربات البيوت عن أفكار جديدة وغير تقليدية لتقديم سفرة مميزة تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير.

ونستعرض 5 وصفات مختلفة تناسب سهرة رأس السنة وتلبي جميع الأذواق.



1- البيتزا المنزلية.. الاختيار الاسهل



تعد البيتزا من الأكلات الأساسية على مائدة الاحتفالات، خاصة مع الأطفال.

يمكن تحضيرها في المنزل بعجينة سهلة وحشوات متنوعة مثل الموزاريلا والخضروات أو الفراخ واللحوم، مع إمكانية تقديمها بحجم ميني لسهولة التقديم.



2- صدور فراخ بصوص الكريمة والمشروم



وصفة أنيقة وسهلة تناسب العزومات، تعتمد على تشويح صدور الفراخ ثم طهيها في صوص كريمي غني بالمشروم والتوابل، وتُقدم بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة.



3- لفائف التورتيلا المحشوة



من الوصفات السريعة والمناسبة للسهرات، حيث يتم حشو التورتيلا بالفراخ أو اللحم المفروم والخضروات، ثم لفها وتقطيعها حلقات صغيرة، ما يجعلها مثالية للتقديم كـ finger food.



4- مكرونة بالوايت صوص والجمبري



للباحثين عن وصفة مختلفة وفاخرة، تعتبر المكرونة بالوايت صوص والجمبري اختيارًا مميزًا، حيث تجمع بين الطعم الغني وسرعة التحضير، ويمكن تزيينها بالجبن المبشور والبقدونس.



5- سلطة رأس السنة بالألوان



لا تكتمل السفرة بدون طبق خفيف، وتعد سلطة الخضروات بالألوان مع صوص الليمون أو الرانش إضافة صحية ومناسبة، خاصة بعد الأكلات الدسمة.



لنجاح سفرة رأس السنة

تنويع الأكلات بين المخبوزات، اللحوم، والأطباق الخفيفة يساعد على إرضاء جميع الأذواق، مع الاهتمام بالتقديم والشكل النهائي للأطباق.