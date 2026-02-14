بمناسبة شهر رمضان .. الزلابية المخبوزة في صلصة بوصفة عصرية وطعم يخطفك

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد التطلع الى قائمة الحلويات التي يتناولها الصائمون عقب الافطار في السهرات الرمضانية، ورغم انتشار الكنافة والقطايف، تظل الزلابية أحد أهم الوصفات على المائدة لرمضانية، إلا أن طريقة صنعها هان مختلفة، عن الشكل التقليدي المقلي.

الزلابية ما بين البساطة والطبق الفاخر

في ظل انتشار وصفات الأكل المخبوزة على السوشيال ميديا، برزت الزلابية المخبوزة في صلصة كريمية كواحدة من الوصفات التي جمعت بين البساطة والشكل الفاخر.

طبق مريح، غني في طعمه، ويقدّم الزلابية بشكل مختلف عن القلي التقليدي، ما جعله خيارًا مفضلًا لعشاق الأكلات الدافئة.

ويعتمد هذا الطبق على زلابية جاهزة أو محضّرة في البيت، تُخبز في الفرن داخل صلصة كريمية ناعمة، لتتشرب النكهة وتخرج بقوام طري وطعم غني دون مجهود كبير أو خطوات معقدة.

مقادير عمل الزلابية

للزلابية:

ـ 500 جرام زلابية جاهزة أو محضّرة مسبقًا

للصلصة الكريمية:

ـ 2 ملعقة كبيرة زبدة

ـ 2 ملعقة كبيرة دقيق

ـ 2 كوب لبن دافئ

ـ ½ كوب كريمة طبخ

ـ 1 فص ثوم مفروم

ـ ملح حسب الرغبة

ـ ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ـ ½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

ـ ½ كوب جبنة مبشورة (موزاريلا أو بارميزان)

طريقة التحضير

ـ تُذاب الزبدة في حلة على النار، ويُضاف الثوم ويُقلب سريعًا حتى تفوح رائحته.

ـ يُضاف الدقيق ويُقلب حتى يختفي طعم النيّ.

ـ يُضاف اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتكون صلصة ناعمة.

ـ تُضاف الكريمة، الملح، الفلفل الأسود وجوزة الطيب، وتُترك الصلصة دقيقة حتى تتماسك.

ـ تُرص الزلابية في صينية فرن، وتُسكب الصلصة الكريمية فوقها، ثم تُرش الجبنة على الوجه.

ـ تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة حتى تتحمر من الأعلى.

سر الوصفة

اللافت في هذا الطبق هو الاعتماد على الخَبز بدل القلي، ما يمنح الزلابية قوامًا أخف، مع احتفاظها بطعم غني بفضل الصلصة الكريمية التي تتغلغل بداخلها أثناء التسوية.

طريقة التقديم

تُقدَّم الزلابية المخبوزة ساخنة، مع رشة بقدونس أو فلفل أسود طازج على الوجه.

وصفة سهلة بشكل فاخر وتأكيد جديد أن الأكلات البسيطة ممكن تكون نجمة السفرة.