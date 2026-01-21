قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أسماء عبد الحفيظ

في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية، تبحث كثير من الأسر عن وجبات سريعة التحضير لا تتطلب وقتًا طويلًا ولا استخدام الفرن. ولحسن الحظ، توجد أكلات شهيّة يمكن إعدادها خلال عشرين دقيقة فقط، باستخدام أدوات بسيطة ومكونات متوافرة، لتكون حلًا عمليًا وذكيًا لأيام الانشغال والضغط.

لماذا نختار الأكلات التي لا تحتاج إلى فرن؟

تتميّز هذه الوجبات بعدة فوائد، أبرزها:

  • توفير الوقت والجهد
  • تقليل استهلاك الكهرباء والغاز
  • سهولة التحضير والتنظيف
  • مناسبة للأيام الحارة أو الطارئة

ولهذا تُعد خيارًا مثاليًا للمرأة العاملة، والطلاب، وكل من يعاني ضيق الوقت.

أكلات سريعة بلا فرن في عشرين دقيقة


1- المكرونة بالصلصة الكريمية

تُسلق المكرونة وتُحضّر الصلصة في إناء واحد من الكريمة أو اللبن مع الثوم والزبدة والجبن، ويمكن إضافة الدجاج أو الفِطر حسب الرغبة. وجبة مشبعة تُعد في وقت قياسي.

2- شاورما الدجاج في المقلاة

تُشوّح شرائح صدور الدجاج مع البصل والتوابل على نار مرتفعة، وتُقدّم مع الخبز البلدي أو العربي، لتكون وجبة سريعة بطعم المطاعم.

3- عُجّة الخضار

مزيج من البيض والخضروات المتوافرة يُطهى في المقلاة خلال دقائق، ويصلح وجبة خفيفة أو عشاء سريع.

4- سلطة التونة بالليمون والطحينة

تُخلط التونة المصفّاة مع عصير الليمون والطحينة والبصل، وهي وجبة لا تحتاج إلى نار، ومناسبة لمن يبحث عن خيار صحي وسريع.

5- كفتة البطاطس في المقلاة

تُسلق البطاطس وتُهرس، ثم تُشكّل مع البصل والتوابل وتُحمّر في المقلاة، وهي من الوجبات المحببة للكبار والصغار.

6- حواوشي سريع في المقلاة

يُحشى الخبز البلدي باللحم المتبل ويُطهى في المقلاة بدلًا من الفرن، مع الحفاظ على الطعم الشهي والقوام المقرمش.

7- الأرز بالخضروات

يُطهى الأرز مع البازلاء والجزر في وقت قصير، ليكون وجبة نباتية خفيفة أو طبقًا جانبيًا مناسبًا.

نصائح لنجاح الوجبات السريعة

  • تجهيز الخضروات مسبقًا يوفر وقت الطهي
  • استخدام أوانٍ غير لاصقة يقلل مدة التسوية
  • الاكتفاء بمكونات بسيطة يضمن سرعة التحضير
  • اختيار وصفات تعتمد على إناء واحد يقلل الجهد
