أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

في ظل تسارع وتيرة الحياة اليومية، تبحث كثير من الأسر عن وجبات سريعة التحضير لا تتطلب وقتًا طويلًا ولا استخدام الفرن. ولحسن الحظ، توجد أكلات شهيّة يمكن إعدادها خلال عشرين دقيقة فقط، باستخدام أدوات بسيطة ومكونات متوافرة، لتكون حلًا عمليًا وذكيًا لأيام الانشغال والضغط.

لماذا نختار الأكلات التي لا تحتاج إلى فرن؟

تتميّز هذه الوجبات بعدة فوائد، أبرزها:

توفير الوقت والجهد

تقليل استهلاك الكهرباء والغاز

سهولة التحضير والتنظيف

مناسبة للأيام الحارة أو الطارئة

ولهذا تُعد خيارًا مثاليًا للمرأة العاملة، والطلاب، وكل من يعاني ضيق الوقت.

أكلات سريعة بلا فرن في عشرين دقيقة



1- المكرونة بالصلصة الكريمية

تُسلق المكرونة وتُحضّر الصلصة في إناء واحد من الكريمة أو اللبن مع الثوم والزبدة والجبن، ويمكن إضافة الدجاج أو الفِطر حسب الرغبة. وجبة مشبعة تُعد في وقت قياسي.

2- شاورما الدجاج في المقلاة

تُشوّح شرائح صدور الدجاج مع البصل والتوابل على نار مرتفعة، وتُقدّم مع الخبز البلدي أو العربي، لتكون وجبة سريعة بطعم المطاعم.

3- عُجّة الخضار

مزيج من البيض والخضروات المتوافرة يُطهى في المقلاة خلال دقائق، ويصلح وجبة خفيفة أو عشاء سريع.

4- سلطة التونة بالليمون والطحينة

تُخلط التونة المصفّاة مع عصير الليمون والطحينة والبصل، وهي وجبة لا تحتاج إلى نار، ومناسبة لمن يبحث عن خيار صحي وسريع.

5- كفتة البطاطس في المقلاة

تُسلق البطاطس وتُهرس، ثم تُشكّل مع البصل والتوابل وتُحمّر في المقلاة، وهي من الوجبات المحببة للكبار والصغار.

6- حواوشي سريع في المقلاة

يُحشى الخبز البلدي باللحم المتبل ويُطهى في المقلاة بدلًا من الفرن، مع الحفاظ على الطعم الشهي والقوام المقرمش.

7- الأرز بالخضروات

يُطهى الأرز مع البازلاء والجزر في وقت قصير، ليكون وجبة نباتية خفيفة أو طبقًا جانبيًا مناسبًا.

نصائح لنجاح الوجبات السريعة

