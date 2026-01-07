بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

في ظل ارتفاع الأسعار وضيق الوقت، تبحث كثير من الأسر عن وصفات سهلة تعتمد على مكوّن واحد أساسي يمكن من خلاله إعداد وجبة مشبعة تكفي جميع أفراد الأسرة.

اللافت أن بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت يمكن تحويلها إلى أكثر من طبق متكامل، دون الحاجة إلى مصروف كبير أو مجهود إضافي.

بمكوّن واحد فقط أكلات إقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

وتحظى هذه النوعية من الوصفات باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لما توفره من حلول عملية لوجبة الغداء أو العشاء، خاصة في نهاية الشهر أو في الأيام المزدحمة.

البطاطس مكوّن واحد ووجبات متعددة

البطاطس

تُعد البطاطس من أكثر المكونات انتشارًا وقدرة على الشبع. يمكن تحضيرها بعدة طرق مثل البطاطس المحمرة، أو البطاطس المهروسة، أو صينية بطاطس في الفرن بإضافات بسيطة من التوابل فقط. كما يمكن تقديمها مع الخبز والسلطة لتكوين وجبة متكاملة.

البيض… بروتين اقتصادي

يعتبر البيض مكوّنًا واحدًا غنيًا بالبروتين، ويمكن الاعتماد عليه لإعداد أكلات مشبعة مثل البيض المقلي، أو الأومليت، أو البيض المسلوق مع الخبز والخضار. ويؤكد خبراء التغذية أن البيض يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا للعائلات.

العدس… وجبة دافئة ومغذية

العدس

العدس من المكونات الأساسية التي يمكن تحويلها إلى طبق يشبع عائلة كاملة، سواء في صورة شوربة عدس أو عدس مطبوخ بالثوم والتوابل. ويتميز العدس باحتوائه على الألياف والبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا صحيًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.

الأرز… طبق أساسي لا غنى عنه

أرز

يمكن للأرز وحده أن يكون أساس وجبة متكاملة، مثل الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية أو الأرز المعصّج بالبصل. ومع إضافة طبق سلطة أو خضار، يتحول الأرز إلى وجبة تشبع وتكفي عددًا كبيرًا من الأفراد.

المكرونة… حل سريع وموفّر

مكرونة

تعد المكرونة من أسهل المكونات التي يمكن الاعتماد عليها لإطعام عائلة كاملة، سواء بالمكرونة بالصلصة أو المكرونة بالزيت والثوم. كما يمكن التحكم في الكمية لتناسب جميع الأعمار، مع تكلفة بسيطة ووقت تحضير قصير.

لماذا تنجح أكلات المكوّن الواحد؟

يرى مختصون أن أكلات المكوّن الواحد توفر الوقت والجهد، وتقلل من الهدر، كما تساعد على التحكم في الميزانية الشهرية. ومع القليل من الإبداع في التقديم والتتبيل، يمكن تقديم وجبة مشبعة ومحببة للجميع دون الشعور بالتكرار أو الملل.