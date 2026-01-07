قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع الأسعار وضيق الوقت، تبحث كثير من الأسر عن وصفات سهلة تعتمد على مكوّن واحد أساسي يمكن من خلاله إعداد وجبة مشبعة تكفي جميع أفراد الأسرة.

اللافت أن بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت يمكن تحويلها إلى أكثر من طبق متكامل، دون الحاجة إلى مصروف كبير أو مجهود إضافي.

بمكوّن واحد فقط أكلات إقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

وتحظى هذه النوعية من الوصفات باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لما توفره من حلول عملية لوجبة الغداء أو العشاء، خاصة في نهاية الشهر أو في الأيام المزدحمة.

البطاطس مكوّن واحد ووجبات متعددة

البطاطس  

تُعد البطاطس من أكثر المكونات انتشارًا وقدرة على الشبع. يمكن تحضيرها بعدة طرق مثل البطاطس المحمرة، أو البطاطس المهروسة، أو صينية بطاطس في الفرن بإضافات بسيطة من التوابل فقط. كما يمكن تقديمها مع الخبز والسلطة لتكوين وجبة متكاملة.

البيض… بروتين اقتصادي

يعتبر البيض مكوّنًا واحدًا غنيًا بالبروتين، ويمكن الاعتماد عليه لإعداد أكلات مشبعة مثل البيض المقلي، أو الأومليت، أو البيض المسلوق مع الخبز والخضار. ويؤكد خبراء التغذية أن البيض يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا للعائلات.

العدس… وجبة دافئة ومغذية

العدس

العدس من المكونات الأساسية التي يمكن تحويلها إلى طبق يشبع عائلة كاملة، سواء في صورة شوربة عدس أو عدس مطبوخ بالثوم والتوابل. ويتميز العدس باحتوائه على الألياف والبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا صحيًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.

الأرز… طبق أساسي لا غنى عنه

 أرز

يمكن للأرز وحده أن يكون أساس وجبة متكاملة، مثل الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية أو الأرز المعصّج بالبصل. ومع إضافة طبق سلطة أو خضار، يتحول الأرز إلى وجبة تشبع وتكفي عددًا كبيرًا من الأفراد.

المكرونة… حل سريع وموفّر

مكرونة

تعد المكرونة من أسهل المكونات التي يمكن الاعتماد عليها لإطعام عائلة كاملة، سواء بالمكرونة بالصلصة أو المكرونة بالزيت والثوم. كما يمكن التحكم في الكمية لتناسب جميع الأعمار، مع تكلفة بسيطة ووقت تحضير قصير.

لماذا تنجح أكلات المكوّن الواحد؟

يرى مختصون أن أكلات المكوّن الواحد توفر الوقت والجهد، وتقلل من الهدر، كما تساعد على التحكم في الميزانية الشهرية. ومع القليل من الإبداع في التقديم والتتبيل، يمكن تقديم وجبة مشبعة ومحببة للجميع دون الشعور بالتكرار أو الملل.

بمكوّن واحد فقط أكلات أكلات إقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة أكلات إقتصادية ظل ارتفاع الأسعار وصفات وجبة مشبعة تكفي جميع أفراد الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

أرشيفية

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد قرب دوار شيحان

أرشيفية

الوجهة المفضلة للسياح.. كيف تصدرت مصر وجهة السياحة العالمية في 2025؟

أرشيفية

عضو بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد