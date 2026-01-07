مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق، في عالم المطبخ السريع والمحبب للجميع، برزت وصفة مكرونة الطاسة كأحد أكثر الأطباق انتشارًا بين ربات البيوت ومحبي الأكلات السريعة.

ما يميز هذه الوصفة أنها تجمع بين السرعة وسهولة التحضير، مع الحفاظ على المذاق الشهي الذي يذكرنا بالمطاعم، كل ذلك في 10 دقائق فقط، للشيف سارة الحافظ.

مكرونة الطاسة في 10 دقائق

وتعتمد الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مما يجعلها مناسبة للعزائم الصغيرة، أو كوجبة غداء وعشاء سريعة للعائلة، أو حتى للطعام المدرسي للأطفال.

مكونات مكرونة الطاسة في 10 دقائق

250 جرام مكرونة قلم أو فيونكة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب صلصة طماطم

كوبان ماء ساخن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان اختياري

إضافات اختيارية: قطع سجق، مشروم، فلفل ألوان، جبنة مبشورة

طريقة عمل مكرونة الطاسة

مكرونة الطاسة في 10 دقائق

تشويح البصل والثوم: في طاسة واسعة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه ثوانٍ معدودة.

إضافة الصلصة والتوابل: ضعي صلصة الطماطم، الملح، الفلفل، والبابريكا، وقلّبي لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات.

إضافة المكرونة: ضعي المكرونة الناشفة مباشرة على الصلصة وقلّبيها جيدًا لتغلف بالصلصة.

سكب الماء الساخن: أضيفي كوبين الماء الساخن، غطّي الطاسة واتركيها على نار متوسطة 6–7 دقائق مع التقليب مرة واحدة في منتصف الوقت.

اللمسة الأخيرة: عند نضوج المكرونة، أضيفي الزعتر أو الريحان، ورشة جبنة على الوجه حسب الرغبة، وقدميها ساخنة.

أسرار نجاح الوصفة

مكرونة الطاسة في 10 دقائق