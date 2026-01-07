قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

أسماء عبد الحفيظ

مكرونة الطاسة في 10 دقائق، في عالم المطبخ السريع والمحبب للجميع، برزت وصفة مكرونة الطاسة كأحد أكثر الأطباق انتشارًا بين ربات البيوت ومحبي الأكلات السريعة.

ما يميز هذه الوصفة أنها تجمع بين السرعة وسهولة التحضير، مع الحفاظ على المذاق الشهي الذي يذكرنا بالمطاعم، كل ذلك في 10 دقائق فقط، للشيف سارة الحافظ.

وتعتمد الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، مما يجعلها مناسبة للعزائم الصغيرة، أو كوجبة غداء وعشاء سريعة للعائلة، أو حتى للطعام المدرسي للأطفال.

مكونات مكرونة الطاسة في 10 دقائق

  • 250 جرام مكرونة قلم أو فيونكة
  • 2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
  • بصلة صغيرة مفرومة
  • 2 فص ثوم مفروم
  • كوب صلصة طماطم
  • كوبان ماء ساخن
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا
  • ربع ملعقة صغيرة زعتر أو ريحان اختياري
  • إضافات اختيارية: قطع سجق، مشروم، فلفل ألوان، جبنة مبشورة

 طريقة عمل مكرونة الطاسة 

  • تشويح البصل والثوم: في طاسة واسعة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلّبيه ثوانٍ معدودة.
  • إضافة الصلصة والتوابل: ضعي صلصة الطماطم، الملح، الفلفل، والبابريكا، وقلّبي لمدة دقيقة حتى تمتزج المكونات.
  • إضافة المكرونة: ضعي المكرونة الناشفة مباشرة على الصلصة وقلّبيها جيدًا لتغلف بالصلصة.
  • سكب الماء الساخن: أضيفي كوبين الماء الساخن، غطّي الطاسة واتركيها على نار متوسطة 6–7 دقائق مع التقليب مرة واحدة في منتصف الوقت.
  • اللمسة الأخيرة: عند نضوج المكرونة، أضيفي الزعتر أو الريحان، ورشة جبنة على الوجه حسب الرغبة، وقدميها ساخنة.

أسرار نجاح الوصفة

  • استخدام الماء الساخن يساعد على تسوية المكرونة بسرعة.
  • عدم الإفراط في التقليب يحافظ على شكل المكرونة.
  • الطاسة الواسعة تضمن تسوية متساوية لكل القطع.
