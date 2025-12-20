قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
آية التيجي

تعد مكرونة بالخضار المشوي واحدة من الوجبات الصحية والشهية التي تجمع بين نكهة المكرونة الطازجة وطعم الخضار المشوية الغني بالعناصر الغذائية.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي، وهي وصفة سهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل منزل، لتصبح خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء الصحي.

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

المكونات الأساسية:
500 جرام مكرونة (أي نوع مفضل)
1 كوسة كبيرة مقطعة مكعبات
1 فلفل أحمر حلو مقطع شرائح
1 فلفل أصفر مقطع شرائح
1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح
2 جزر متوسط مقطع شرائح رفيعة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

2 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف
1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة (اختياري)
رشة ريحان طازج للتزيين

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

طريقة تحضير المكرونة بالخضار المشوي:

ـ سلق المكرونة: اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع قليل من الملح حسب التعليمات، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

ـ تحضير الخضار: سخني الفرن على حرارة 200° مئوية، وضعي الكوسة، الفلفل الأحمر والأصفر، الجزر والبصل في صينية.

ـ أضيفي زيت الزيتون، الثوم، الملح، الفلفل، والأوريغانو وقلّبي جيدًا.

ـ اخبزيها لمدة 20 دقيقة حتى تصبح طرية ومحمصة.

ـ مزج المكونات: اخلطي المكرونة المسلوقة مع الخضار المشوي، وقلّبي لتوزيع التوابل جيدًا.

ـ التقديم: رشي الجبنة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

 المبشورة وزيني بأوراق الريحان الطازجة. 

ـ قدميها ساخنة كوجبة رئيسية صحية ولذيذة.

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

نصائح مهمة لنجاح الوصفة 
ـ يمكن استخدام خضار أخرى مثل الباذنجان أو البروكلي حسب المتوفر.

ـ إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم تعزز النكهة.

ـ لتقليل السعرات الحرارية، يمكن تقليل كمية زيت الزيتون أو استبداله برذاذ الزيت.

مكرونة بالخضار المشوي وصفة مكرونة بالخضار طريقة عمل مكرونة بالخضار الشيف محمد حامد وصفات صحية مكرونة سهلة التحضير وجبات غداء صحية خضار مشوي وصفات منزلية

