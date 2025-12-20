طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

تعد مكرونة بالخضار المشوي واحدة من الوجبات الصحية والشهية التي تجمع بين نكهة المكرونة الطازجة وطعم الخضار المشوية الغني بالعناصر الغذائية.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي، وهي وصفة سهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل منزل، لتصبح خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء الصحي.

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

المكونات الأساسية:

500 جرام مكرونة (أي نوع مفضل)

1 كوسة كبيرة مقطعة مكعبات

1 فلفل أحمر حلو مقطع شرائح

1 فلفل أصفر مقطع شرائح

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح

2 جزر متوسط مقطع شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة (اختياري)

رشة ريحان طازج للتزيين

طريقة تحضير المكرونة بالخضار المشوي:

ـ سلق المكرونة: اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع قليل من الملح حسب التعليمات، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

ـ تحضير الخضار: سخني الفرن على حرارة 200° مئوية، وضعي الكوسة، الفلفل الأحمر والأصفر، الجزر والبصل في صينية.

ـ أضيفي زيت الزيتون، الثوم، الملح، الفلفل، والأوريغانو وقلّبي جيدًا.

ـ اخبزيها لمدة 20 دقيقة حتى تصبح طرية ومحمصة.

ـ مزج المكونات: اخلطي المكرونة المسلوقة مع الخضار المشوي، وقلّبي لتوزيع التوابل جيدًا.

ـ التقديم: رشي الجبنة

المبشورة وزيني بأوراق الريحان الطازجة.

ـ قدميها ساخنة كوجبة رئيسية صحية ولذيذة.

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

ـ يمكن استخدام خضار أخرى مثل الباذنجان أو البروكلي حسب المتوفر.

ـ إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم تعزز النكهة.

ـ لتقليل السعرات الحرارية، يمكن تقليل كمية زيت الزيتون أو استبداله برذاذ الزيت.