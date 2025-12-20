قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
آية التيجي

يعتبر تجفيف الأطعمة المقلية على ورق المناديل خطوة شائعة في المطبخ للتخلص من الزيت الزائد إلا أنها تشكل خطر على الصحة.

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

وقد حذر خبراء الصحة من الأضرار الصحية والمخاطر التي قد تنجم عن وضع المناديل لتجفيف الزيت من الطعام المقلي العادة، وفقًا لتقرير موقع Indian Xpress، ومن أبرز أضرارها ما يلي :

ـ تراكم الرطوبة: 

المناديل الورقية لا تنظّم الرطوبة بشكل فعال، ما يؤدي إلى أن تصبح الأطعمة المقلية طرية مع مرور الوقت، ويقل مذاقها المقرمش.

ـ خطر صحي: 

تحتوي بعض المناديل على مواد كيميائية قد تنتقل إلى الطعام، مما يجعله غير آمن للاستهلاك.

ـ تغير قوام الطعام: 

التخزين لفترات طويلة باستخدام المناديل قد يؤدي لفقدان قرمشة الطعام ونعومته.

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

ـ الأثر البيئي: 

التخلص غير السليم من المناديل الورقية يضر بالبيئة.

ـ خطر الحريق: 

بعض المناديل تحتوي على مواد حمضية قابلة للاشتعال، وقد تنبعث منها أبخرة سامة عند تعرضها للنار.

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

الطريقة الصحيحة لتجفيف الأطعمة المقلية

ـ استخدام رفوف سلكية أو مناشف ماصة للزيت: 

ضع الأطعمة المقلية على رف سلكي أو مناشف ماصة لفترة قصيرة لتصفية الزيت الزائد مع الحفاظ على قرمشة الطعام.

ـ الحاويات المحكمة الإغلاق:

لتخزين الأطعمة المقلية، استخدم حاويات مانعة للتسرب مع مناشف ماصة داخلها، مع تجنب تكديس الطعام فوق بعضه لمنع الطراوة وفقدان القرمشة.

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

ـ الأكياس الورقية: 

خيار اقتصادي وصحي يسمح بتهوية الطعام، يحافظ على قرمشته ونكهته، ويقيه من الرطوبة والآفات.

ـ عملية التجفيف بالهواء:

اترك الأطعمة على رف سلكي لبضع دقائق لإزالة الزيت الزائد، مع مراعاة عدم التجفيف المفرط لتجنب فقدان القرمشة.

تجفيف الأطعمة المقلية الأطعمة المقلية المناديل الورقية الحفاظ على قرمشة الطعام تخزين الأطعمة المقلية إزالة الزيت الزائد الصحة في المطبخ أخطاء الطهي الشائعة طرق صحية لتجفيف الطعام

