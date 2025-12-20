مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

يعتبر تجفيف الأطعمة المقلية على ورق المناديل خطوة شائعة في المطبخ للتخلص من الزيت الزائد إلا أنها تشكل خطر على الصحة.

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

وقد حذر خبراء الصحة من الأضرار الصحية والمخاطر التي قد تنجم عن وضع المناديل لتجفيف الزيت من الطعام المقلي العادة، وفقًا لتقرير موقع Indian Xpress، ومن أبرز أضرارها ما يلي :

ـ تراكم الرطوبة:

المناديل الورقية لا تنظّم الرطوبة بشكل فعال، ما يؤدي إلى أن تصبح الأطعمة المقلية طرية مع مرور الوقت، ويقل مذاقها المقرمش.

ـ خطر صحي:

تحتوي بعض المناديل على مواد كيميائية قد تنتقل إلى الطعام، مما يجعله غير آمن للاستهلاك.

ـ تغير قوام الطعام:

التخزين لفترات طويلة باستخدام المناديل قد يؤدي لفقدان قرمشة الطعام ونعومته.

ـ الأثر البيئي:

التخلص غير السليم من المناديل الورقية يضر بالبيئة.

ـ خطر الحريق:

بعض المناديل تحتوي على مواد حمضية قابلة للاشتعال، وقد تنبعث منها أبخرة سامة عند تعرضها للنار.

الطريقة الصحيحة لتجفيف الأطعمة المقلية

ـ استخدام رفوف سلكية أو مناشف ماصة للزيت:

ضع الأطعمة المقلية على رف سلكي أو مناشف ماصة لفترة قصيرة لتصفية الزيت الزائد مع الحفاظ على قرمشة الطعام.

ـ الحاويات المحكمة الإغلاق:

لتخزين الأطعمة المقلية، استخدم حاويات مانعة للتسرب مع مناشف ماصة داخلها، مع تجنب تكديس الطعام فوق بعضه لمنع الطراوة وفقدان القرمشة.

ـ الأكياس الورقية:

خيار اقتصادي وصحي يسمح بتهوية الطعام، يحافظ على قرمشته ونكهته، ويقيه من الرطوبة والآفات.

ـ عملية التجفيف بالهواء:

اترك الأطعمة على رف سلكي لبضع دقائق لإزالة الزيت الزائد، مع مراعاة عدم التجفيف المفرط لتجنب فقدان القرمشة.