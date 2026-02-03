تفاصيل عقد أحمد عبد القادر مع الكرمة العراقي

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع نادي الكرمة العراقي، بشأن انتقال اللاعب أحمد عبد القادر إلى صفوف الفريق العراقي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب التفاصيل، تضمن عقد انتقال أحمد عبد القادر شرطًا جزائيًا خاصًا يمنح النادي الأهلي أحقية التدخل في مستقبل اللاعب، حيث لا يحق للكرمة العراقي بيع أو إعارة اللاعب إلى أي نادٍ آخر خلال أول موسمين من مدة التعاقد، إلا بعد عرضه رسميًا على الأهلي والحصول على موافقته.

كما ضمن الأهلي في بنود الاتفاق الحصول على نسبة من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، في إطار حفاظ النادي على حقوقه المالية حال تألق اللاعب وانتقاله لاحقًا إلى نادٍ آخر.

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقود النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفحوصات الطبية، ليبدأ اللاعب مرحلة جديدة في مشواره الاحترافي مع الكرة العراقية.