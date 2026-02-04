«الجرايدة» تتشح بالسواد .. وفاة 3 شباب في حادث أليم بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن العميق أرجاء قرية «الجرايدة» بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، إثر وقوع حادث تصادم مروع أودى بحياة ثلاثة من خيرة شبابها أثناء استقلالهم مركبتي «موتوسيكل».

ونزل الخبر كالصاعقة على أهالي القرية، الذين نعوا الراحلين بكلمات تفيض بالأسى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسكينة في مصابهم الجلل.

وكان مستشفى بيلا المركزي قد استقبل جثامين الشباب الثلاثة: عبد المنجي هاني، ويوسف شعبان، ومحمد أبو المعاطي، الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصاباتهم البالغة جراء الحادث الذي وقع على طريق «الجرايدة - بيلا».

وحرّر رجال الشرطة المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.

وفي سياق متصل، نعى النائب أحمد الشافعي، عضو مجلس النواب ضحايا هذا الحادث الأليم بكلمات مؤثرة قائلًا: «بقلوب يعتصرها الحزن، وعيون دامعة، تنعى قرية الجرايدة فقدان ثلاثة من خيرة شبابها، الذين رحلوا عن دنيانا في حادثٍ أليم».

وأضاف: نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعل مثواهم الجنة، وأن يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.