توك شو

أشرقت أحمد تكشف كواليس اكتشاف موهبتها: والدي السبب الأول من الطفولة إلى النجومية|فيديو

المطربة الشابة أشرقت أحمد
المطربة الشابة أشرقت أحمد
محمود محسن

كشفت المطربة الشابة أشرقت أحمد، إحدى أبرز الأصوات التي لفتت الأنظار عبر برامج اكتشاف المواهب، عن تفاصيل رحلتها الفنية والبدايات الأولى لاكتشاف موهبتها الغنائية، مؤكدة أن دعم الأسرة كان حجر الأساس في مشوارها الفني، الذي امتد لنحو عشر سنوات.

وقالت أشرقت أحمد، خلال لقاء لها في برنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «أون»، إن الفضل الأول في اكتشاف موهبتها يعود إلى والدها، الذي تنبَّه لصوتها في سن مبكرة للغاية. وأشارت إلى أن الأمر حدث بشكل عفوي عندما كانت في الثالثة من عمرها، أثناء تدريب والدها لشقيقها الأكبر، لتفاجئ الجميع بتدخلها بالغناء، وهو ما دفعه إلى اكتشاف خامة صوتية مميزة تستحق الرعاية والتطوير، خاصة مع خبرته في تدريب الأصوات.

وأكدت أشرقت أن الدعم لم يقتصر على والدها فقط، بل امتد ليشمل جميع أفراد الأسرة، موجهة الشكر لوالدتها وأشقائها زياد ويوسف ونانسي، الذين وقفوا بجانبها بعيدًا عن الأضواء، وساهموا في استمرارها وثباتها الفني.

أشرقت أحمد برامج اكتشاف المواهب الأسرة الرعاية الأصوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

