قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا عادت .. «قبعة» تسرق الأضواء بالبيت الأبيض بشعار جديد لـ ترامب
كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد
«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم
توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر
خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك
إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة
بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي
شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين
بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور
بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى
محمد عبد الفتاح

فى كل عام يهل علينا مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بأجواء احتفالية مبهجة.. ففى ظل تنوع فرق الفنون الشعبية الدولية والمحلية، يجذب المهرجان المشاهدين من الأفواج السياحية وأهالى المحافظة.

وقد انطلقت أولى فعاليات المهرجان فى دورته الـ13، والتى تستمر حتى 9 فبراير الجاري، بتقديم كرنفال استعراضى لديفيلية فرق الفنون الشعبية المشاركة، داخل السوق السياحي الذى تحول إلى مسرح مفتوح امتزجت فيه الألوان والإيقاعات والحركات الاستعراضية، فى مشهد جسد روح التلاقى الإنسانى عبر الفنون، وأعاد التأكيد على مكانة أسوان كعاصمة للثقافة والتراث فى الجنوب.

وتم إقامة الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فى تأكيد على دعم الدولة للأنشطة الثقافية الكبرى باعتبارها أحد أدوات القوة الناعمة المصرية.

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

وشاركت 8 فرق دولية تمثل دول: اليونان، السودان، فلسطين، لاتفيا، الهند، تونس، كازاخستان، مونتنيجرو، لتقدم كل فرقة ملامح من تراثها الشعبى من خلال الرقصات والأزياء والموسيقى.

وأيضًا شاركت 6 فرق مصرية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، شملت فرق أسوان، العريش، بورسعيد، كفر الشيخ، الأنفوشى، وبنى سويف، لتتشكل لوحة فنية جامعة تعكس تنوع الثقافات وعمق التراث الإنسانى. وهذا التنوع لم يكن مجرد استعراض فلكلورى، بل رسالة فنية تؤكد أن التراث الشعبى لغة مشتركة تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية.

وعبر عدد من السائحين عن انبهارهم بالأجواء، حيث حرص الكثيرون على توثيق اللحظات بعدسات هواتفهم وكاميراتهم، فيما توقفت مجموعات سياحية كاملة لمتابعة العروض حتى نهايتها.

وأكد بعض الزوار أن ما شاهدوه فى السوق السياحي يفوق أى عرض تقليدي داخل مسرح مغلق، لأنهم يعيشون التجربة وسط الناس والحياة اليومية، معتبرين أن أسوان تقدم نموذجًا فريدًا للسياحة الثقافية التى تمزج بين التراث والواقع المعاش.

وقد شارك بالفعاليات أيضًا سفير دولة كندا بالقاهرة، أولريك شانون، الذى لم يكتفِ بالمشاهدة، بل تفاعل مع بعض العروض، وهذا التفاعل عكس البعد الإنسانى للمهرجان، وأكد أن الفنون قادرة على كسر الحواجز الرسمية وصناعة لحظات تقارب حقيقي بين الشعوب.

كما شارك نائب محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، واللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت أجواء المهرجان أن الفنون الشعبية لم تعد مجرد عروض ترفيهية، بل وسيلة تواصل حضارى، حيث تفاعل الجمهور مع العروض بالتصفيق والتصوير والمشاركة الوجدانية، فيما مثل وجود اللواء خالد اللبان بعدًا مؤسسيًا يعزز من قيمة الحدث ويعكس توجه الدولة لدعم الفنون كأداة للتنمية الثقافية والسياحية.

وعكست إقامة الفعاليات فى السوق السياحي القديم رؤية تستهدف الدمج بين الثقافة والسياحة، فالعروض انطلقت بين المحال والبازارات والمارة، ما أضفى طابعًا حيًا على المكان، وساهم فى تنشيط الحركة التجارية والسياحية، ليصبح الزائر شاهدًا على عرض فني عالمي دون حواجز أو مسارح مغلقة، فى تجربة بصرية ووجدانية متكاملة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

إمام عاشور

إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي .. خالد الغندور يكشف تفاصيل العرض

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

كأس العالم

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

خالد الغندور

الغندور: نبيل كوكا يعوض غياب ظهير بيراميدز في مونديال 2026

معتمد جمال

«الغندور»: حسين لبيب يتمسك بـ «معتمد جمال».. وجون إدوارد يُفضّل مدربًا أجنبيًا

بالصور

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان
طرق تخزين الخضروات لشهر رمضان

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد