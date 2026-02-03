أسوان تفوز بـ4 جوائز للتميز الحكومة .. والجمعيات الأصولية يهنئ المحافظ

قدم وفد إتحاد الجمعيات الأصولية خالص التهانى القلبية إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بمناسبة فوز المحافظة بالعديد من جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة عكست نجاح أجهزة المحافظة فى إدارة ملفات التطوير والتحديث .

إلى جانب مختلف ملفات العمل العام ، وفق رؤية مستنيرة وفكر متقدم ، وبأسلوب مؤسسى محكم ونموذجى .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بأعضاء الوفد ، حيث أشاد أعضاء الوفد بالجهود الملموسة التى تبذلها المحافظة فى الإرتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قاموا بإهداء درع الإتحاد لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المخلصة فى خدمة المجتمع الأسوانى .

الجمعيات الأصولية

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه اللفتة الطيبة من وفد إتحاد الجمعيات الأصولية ، والتى تعكس مدى الوعى لأبناء هذه المحافظة العريقة لمساندة ودعم الجهود التنفيذية الهادفة لرفعة وتقدم زهرة الجنوب ، وتعزيز الصورة الذهنية بإبراز الجوانب الإيجابية بما يساهم فى دفع عجلة العمل ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وأكد المحافظ على أن جوائز التميز الحكومى تمثل حدث هام يعكس حرص الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابى داخل الجهاز الإداري للدولة ، وتحفيز العاملين على إستثمار أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات رائدة تخدم المواطن وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجوائز التى قام بتسليمها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تهدف إلى الإرتقاء بروح التنافس الفردى والمؤسسى ، ورفع كفاءة مستويات الأداء بما ينعكس إيجاباً على تحسين منظومة الخدمات من خلال ترسيخ رؤية مصر الإستراتيجية التى ترتكز على بناء الوعى العام ، وتعزيز الإنفتاح والتواصل مع مختلف فئات المجتمع بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ، ودعم الإبتكار والإبداع فى تقديم الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان حققت المركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقرية فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقرية غرب أسوان لما حققتاه معاً من تجربة تنموية متكاملة إنعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.

ودرجة مشاركة المجتمع المحلى ، وقدرة القريتين على تحقيق نتائج مستدامة ، إلى جانب المركز الثانى لجائزة أفضل ثانى مدير إدارة ، كما تم ترشيح مدينتى أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن على مستوى الجمهورية فى جائزة المؤسسة المتميزة بفئة المراكز والمدن .