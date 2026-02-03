قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تفوز بـ4 جوائز للتميز الحكومة .. والجمعيات الأصولية يهنئ المحافظ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

قدم وفد إتحاد الجمعيات الأصولية خالص التهانى القلبية إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بمناسبة فوز المحافظة بالعديد من جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة عكست نجاح أجهزة المحافظة فى إدارة ملفات التطوير والتحديث .

إلى جانب مختلف ملفات العمل العام ، وفق رؤية مستنيرة وفكر متقدم ، وبأسلوب مؤسسى محكم ونموذجى .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بأعضاء الوفد ، حيث أشاد أعضاء الوفد بالجهود الملموسة التى تبذلها المحافظة فى الإرتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما قاموا بإهداء درع الإتحاد لمحافظ أسوان تقديراً لجهوده المخلصة فى خدمة المجتمع الأسوانى .

الجمعيات الأصولية

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه اللفتة الطيبة من وفد إتحاد الجمعيات الأصولية ، والتى تعكس مدى الوعى لأبناء هذه المحافظة العريقة لمساندة ودعم الجهود التنفيذية الهادفة لرفعة وتقدم زهرة الجنوب ، وتعزيز الصورة الذهنية بإبراز الجوانب الإيجابية بما يساهم فى دفع عجلة العمل ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وأكد المحافظ على أن جوائز التميز الحكومى تمثل حدث هام يعكس حرص الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابى داخل الجهاز الإداري للدولة ، وتحفيز العاملين على إستثمار أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات رائدة تخدم المواطن وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الجوائز التى قام بتسليمها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تهدف إلى الإرتقاء بروح التنافس الفردى والمؤسسى ، ورفع كفاءة مستويات الأداء بما ينعكس إيجاباً على تحسين منظومة الخدمات من خلال ترسيخ رؤية مصر الإستراتيجية التى ترتكز على بناء الوعى العام ، وتعزيز الإنفتاح والتواصل مع مختلف فئات المجتمع بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ، ودعم الإبتكار والإبداع فى تقديم الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان حققت المركز الأول فى فئة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، والمركز الثانى للوحدة المحلية لقرية فارس ، والمركز الثالث للوحدة المحلية لقرية غرب أسوان لما حققتاه معاً من تجربة تنموية متكاملة إنعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.

ودرجة مشاركة المجتمع المحلى ، وقدرة القريتين على تحقيق نتائج مستدامة ، إلى جانب المركز الثانى لجائزة أفضل ثانى مدير إدارة ، كما تم ترشيح مدينتى أسوان وأبو سمبل ضمن أفضل 10 مدن على مستوى الجمهورية فى جائزة المؤسسة المتميزة بفئة المراكز والمدن .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

دراسة : زراعة الأشجار بشكل استراتيجي تساهم في خفض انبعاثات الكربون

نقابة الأطباء

في اليوم العالمي للطبيبات .. نماذج مصرية مضيئة صنعت تاريخ الطب

حسين الزناتى

الخميس.. مجلة علاء الدين تدشن حواراً وطنياً لتوعية النشء بمخاطر الإعلام الرقمي

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد