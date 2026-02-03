الحكومة : ميكنة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم ركز على ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم ربط جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وتدريب العاملين على منظومة التامين الصحي الشامل ".

وتابع محمد الحمصاني:" عملية الميكنة جزء اساسي من الاستعدادات للإنتهاء من المرحلة الاولى والدخول في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل "، مضيفا:" اجتماع اليوم ناقش استعدادات دخول منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا".

وأكمل محمد الحمصاني:" رئيس الوزراء أكد على أهمية الانتهاء من عملية ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمة صحية متكاملة ومميكنة ".

ولفت محمد الحمصاني :" عملية الربط بين منظومة التامين الصحي الشامل والمستشفيات والوحدات الطبية يسهم في توفير بيانات المواطنين الطبية بما يساعد على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ".