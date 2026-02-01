مدبولي: تمكين المرأة الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية يضمن تنمية شاملة ومستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن التجربة المصرية سعت لترجمة تمكين المرأة كركيزة أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن الربط بين تمكين المرأة الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون تنمية شاملة ومستدامة .

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر استثمار الخطاب الديني أن المرأة المصرية وصلت إلي مواقع غير مسبوق في صنع القرار في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلي أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب بل أصبح ضرورة تنموية، لافتا أن جهود الدولة تتلاقى حول هدف مشترك هو تمكين النساء من الإسهام في مسارات التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجربة المصرية سعت لفهم شامل لتمكين المرأة من خلال سياسات تنفيذية جعلتها في قمة المناصب.

مؤتمر “استثمار الخطـاب الديني والإعلامي”

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2 فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

يأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.



ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني ،والتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والشمول المالي.

وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني والممارسات الضارة،وتعزيز المشاركة السياسية والقيادة النسائية، وفتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في صنع القرار ،والمرأة والسلم والأمن، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

