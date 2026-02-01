رئيس الأركان الإسرائيلي يجري محادثات مع مسئولين أمريكيين وسط تصاعد احتمالات الهجوم على إيران

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، محادثات مع مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى في الأيام الأخيرة، على خلفية احتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وفي وقت سابق، قال علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إن أي ضربة أمريكية محتملة ضد إيران ستواجه برد مباشر يستهدف "عمق إسرائيل".

وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية تفيد بإبلاغ واشنطن حلفاءها في الشرق الأوسط باحتمال شن هجوم عسكري على إيران خلال أيام، وسط تحذيرات من تصعيد إقليمي واسع.

تلوح طهران برد غير مسبوق قد يشمل القواعد الأمريكية وإسرائيل، بينما تبذل أطراف إقليمية جهود وساطة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة، في ظل مواقف حذرة من دول خليجية ترفض استخدام أجوائها أو مياهها لأي عمل عسكري ضد إيران.



