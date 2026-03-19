مواجهة نارية قادمة.. بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا ويضرب موعدًا مع ريال مدريد

كرر فريق بايرن ميونخ الألماني تفوقه على ضيفه أتالانتا الإيطالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2025–2026.

وافتتح هاري كين التسجيل لصالح الفريق البافاري من ركلة جزاء في الدقيقة 26، قبل أن يعود ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 54. ولم تمر سوى دقيقتين حتى أضاف لينارت كارل الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما اختتم لويس دياز رباعية بايرن في الدقيقة 70.

وسجل لازار ساماردزيتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 85، ليودع الفريق الإيطالي البطولة بعد خسارة ثقيلة أمام العملاق الألماني.

وبهذه النتيجة، حسم بايرن ميونخ تأهله إلى ربع نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 10-2، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 6-1.

ومن المنتظر أن يواجه بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد في الدور المقبل، في قمة أوروبية مرتقبة، بعد تأهل الفريق الإسباني على حساب مانشستر سيتي في دور الـ16.

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة:

حراسة المرمى: أوربيج

خط الدفاع: مين جاي – دايوت أوباميكانو – إريك داير

خط الوسط: جواو بالينيا – ليون جوريتزكا – كينجسلي كومان

خط الهجوم: ليروي ساني – هاري كين – جمال موسيالا.