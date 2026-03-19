بعد ثلاثية أمام الجيش.. تفاصيل تأهل زد إلى نهائي كأس مصر

زد وطلائع الجيش
زد وطلائع الجيش
حمزة شعيب

 

حسم فريق زد تأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، وامتدت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم طلائع الجيش أولًا في الدقيقة 62 بهدف عكسي سجله عبدالله بكري بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك أحمد عادل "ميسي" التعادل لفريق زد في الدقيقة 88، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح رأفت خليل في تسجيل الهدف الثاني لزد في الدقيقة 97، قبل أن يؤمن محمود صابر الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 120، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية.

وبهذا الانتصار، ينتظر فريق زد الفائز من مواجهة بيراميدز وإنبي في نصف النهائي الآخر، والمقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 10 مايو 2026.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: طارق علاء - عبدالله بكري - محمد ربيعة - أحمد طارق.
خط الوسط: كاباكا - معطي ماجاسا - أحمد الصغيري.
خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" - أحمد عاطف - عبدالرحمن البانوبي.

تشكيل طلائع الجيش أمام زد:
حراسة المرمى: محمد شعبان.
خط الدفاع: خالد عوض - محمد فتح الله كامتشو - أحمد علاء - عمرو طارق.
خط الوسط: علي حمدي - أحمد طارق.
الوسط الهجومي: محمد عاطف - خالد أبو زيادة - رجب عمران.
خط الهجوم: إسماعيل أجورو.

مشوار الفريقين في البطولة:
بدأ طلائع الجيش مشواره بالفوز على السكة الحديد في دور الـ32، ثم تجاوز كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح في دور الـ16، قبل أن يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح.

في المقابل، استهل زد مشواره بالفوز على ألو إيجيبت في دور الـ32، ثم تخطى المصري بركلات الترجيح في دور الـ16، قبل أن يحسم تأهله لنصف النهائي على حساب حرس الحدود بركلات الترجيح، ليواصل مشواره بنجاح حتى بلوغ النهائي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟
