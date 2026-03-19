يقدم مستويات مميزة.. طارق سليمان يرشح حارس الزمالك لمنتخب مصر

رشح طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، الحارس المهدي سليمان للانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مؤخرًا مع فريقه.

وأكد طارق سليمان، خلال تصريحاته عبر برنامج “ملعب أون” الذي يُذاع على قناة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن المهدي سليمان يستحق فرصة حقيقية مع المنتخب، خاصة بعد الأداء اللافت الذي ظهر به في المباريات الأخيرة، والذي يعكس جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة على المستوى الدولي.

انتقاد سياسة التدوير

وفي سياق متصل، أبدى سليمان عدم اقتناعه بسياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب لا يناسب الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، نظرًا لحساسية هذا المركز الذي يتطلب الاستقرار والثبات من أجل تحقيق أفضل النتائج.

ترشيحات إضافية للمنتخب

ولم يقتصر ترشيح سليمان على المهدي سليمان فقط، بل أكد أيضًا أحقية الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في التواجد ضمن قائمة المنتخب، لما يقدمانه من مستويات قوية مع فريقهما خلال الفترة الماضية.

طموح بالعودة إلى الأهلي

واختتم طارق سليمان تصريحاته بالإعراب عن أمنيته في العودة للعمل مجددًا داخل النادي الأهلي، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، ورغبته في تقديم المزيد من الخبرات لخدمة الفريق في المستقبل.