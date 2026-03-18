نجما الزمالك على رادار معسكر منتخب مصر في مارس

وكتب احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير" منتخب مصر يستخرج تأشيرة السعودية لثنائي الزمالك ناصر منسي والمهدي سليمان تحسبًا لضمهما لقائمة المنتخب النهائية لمعسكر مارس".

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن ترتيباته للمعسكر المقبل للفراعنة، والذي يقام الشهر الجاري ويخوض على هامشه المنتخب مباراتين وديتين ضد منتخبي السعودية وإسبانيا.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر استعداداته لمعسكره المقبل الذي سينطلق يوم 22 مارس، والذي يشهد مباراة ودية مؤكدة أمام المنتخب السعودي، فيما يجري الترتيب لمباراة ودية إضافية لا تزال قيد الاتفاق



مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.