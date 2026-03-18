أول رد فعل رسمي للكاف بشأن سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رئيسه باتريس موتسيبي سيصدر بيانًا رسميًا في وقت لاحق اليوم، وذلك عقب القرار الصادر عن هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد، بشأن ملف كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكتب عامر العمايرة خبير اللوائح عبر حسابه علي فيسبوك "‏باتريس موتسيبى رئيس الكاف هيعمل بيان اليوم بخصوص قرار مجلس الاستئناف بالكاف باعتبار منتخب السنغال خاسر 0 - 3".

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).