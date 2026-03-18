نجم السنغال بعد منح كأس أفريقيا للمغرب: الكأس يُنتزع فوق المستطيل الأخضر وليس إلكترونيا

أثار قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمغرب، ردود فعل غاضبة من نجوم كرة القدم في العالم.

وكتب الحاج مالك ضيوف لاعب السنغال عبر ستوري انستجرام "هذا الكأس يُنتزع فوق المستطيل الأخضر وليس عبر البريد الإلكتروني طابت ليلتكم".

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي:

في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).