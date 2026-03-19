موعد مباراة زد في نهائي كأس مصر بعد تخطي طلائع الجيش بثلاثية

نجح فريق زد إف سي في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2026 بعد فوزه الكبير في الدور نصف النهائي على نادي طلائع الجيش بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري، ليصل الفريق إلى النهائي للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات في إنجاز يعكس التطور الفني والإداري الملحوظ الذي يشهده النادي.

سجل لفريق زد إف سي كل من احمد عادل "ميسى" ، رأفت خليل و محمود صابر ، بينما أحرز لاعب طلائع الجيش عبد الله بكري هدف واحد، وأظهر اللاعبون مستوى فنيًا مميزًا وأداءً جماعيًا قويًا، ما ساهم في فوز زد إف سي وتأهله إلى المباراة النهائية، مؤكّدًا استمرار الفريق في تقديم أداء تنافسي على أعلى مستوى طوال البطولة.

من جانبه عبّر أحمد عبد الله، المدير التنفيذي لنادي زد إف سي، عن سعادته بهذا التأهل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير والالتزام المستمر من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري وأن الفوز في نصف النهائي يؤكد نجاح استراتيجية النادي في بناء فريق تنافسي ومستدام قادر على المنافسة على أعلى المستويات وأن هذا التأهل هو نتيجة التخطيط الدقيق والعمل المنهجي لتطوير اللاعبين وصقل المواهب وضمان استمرارية النجاح على المدى الطويل.

الفريق يستعد من الآن للمباراة النهائية بكل تركيز وطموح مع السعي لتحقيق اللقب الذي يستحقه جمهور زد إف سي الوفِي الذي كان دائمًا جزءًا أساسيًا من نجاح النادي.

وسيواجه فريق زد إف سي في المباراة النهائية الفائز من مباراة بيراميدز و إنبي في مواجهة مرتقبة حددها الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 مايو 2026 في تمام الساعة 8:30 مساءً على استاد القاهرة الدولي.