قيمة كبيرة لا يمكن تعويضها.. حمادة هلال ينعى هاني شاكر عبر صدى البلد| فيديو

حرص حمادة هلال على نعي الفنان هاني شاكر، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع موقع “صدى البلد” الإخباري، عبّر فيها عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز رموز الغناء في مصر والوطن العربي.

وقال حمادة هلال خلال المداخلة إن الراحل كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق والإنسانية، مؤكدًا أنه “عمره ما زعل حد”، وكان دائم الحرص على جبر خواطر من حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، مضيفا أنه لم يكن مجرد فنان كبير، بل كان إنسانًا راقيًا يحمل في قلبه حبًا صادقًا للجميع.

وتابع هلال حديثه بكلمات مؤثرة، داعيًا الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، قائلاً: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب، ويجعل صبره على المرض وصبره على فراق ابنته شفيعًا له”.

وأشار إلى أن الراحل تحمل الكثير من الصعاب في حياته بصبر وإيمان، ما جعله نموذجًا للقوة والرضا بقضاء الله.

وأكد أن الساحة الفنية فقدت قيمة كبيرة لا يمكن تعويضها، لما كان يتمتع به هاني شاكر من تاريخ فني طويل وأعمال خالدة تركت بصمة في وجدان الجمهور العربي. كما شدد على أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب محبيه وأعماله ستبقى شاهدة على موهبته وإنسانيته.

واختتم حمادة هلال حديثه بالدعاء للفقيد، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أن فقدان فنان بحجم هاني شاكر هو خسارة كبيرة، ليس فقط على المستوى الفني، بل على المستوى الإنساني أيضًا.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

